美國前總統拜登。 美聯社

美國前總統拜登出版回憶錄《答應我，美國》，書中說任內幾度受訪談到台海若爆發戰爭，美國將出兵相助，「都是真心話」。

消息傳到台灣，有人表示感動，也有人覺得是偽君子。拜登每次信誓旦旦，白宮與國務院就忙著滅火，強調美國政策並未改變，重申「戰略模糊」。總統一再說出「真心話」，又一再被部屬否認，堂堂美國元首難道是被幕僚挾持的傀儡？

真心話是一回事，真動作又是另一回事。拜登任內，阿富汗親西方政權垮台，美國只顧倉皇撤離，坐視盟友敗亡。俄國入侵烏克蘭，美國也僅軍援，並未「出兵」。拜登任內批准的對台軍售，金額甚至不如歐巴馬或川普。如此「真心」，價值幾何？

在情感上，拜登或許確想與台灣站得更近；但總統的個人意願，終究不等同美國政府決策。華府如何行動，仍須權衡美國的國家利益、軍事風險與政治代價。總統的真心話不是條約，更不是支票。

說到底，國際政治從來不是慈善事業。任何負責政府該做的是盡一切力量維護本國的最大利益。台灣要做的，不是陶醉於美國卸任總統的豪語，而是冷靜盤算自己的利益與籌碼。「理念相近國家」的說法，只是安慰選民的認知戰手段；若真以為是護身符，則無異想到歡場找尋真愛，把神女當成女神。最後淪為冤大頭，也怨不得人。