「台北大洋流」日前在關渡宮造勢，規模和花費引發熱議。 聯合報系資料照

選舉進入倒數，洋流造勢燃起首都熊熊戰火，全台選情卻呈現「一市火熱，眾城清冷」的詭異現象。歷經數月的掃街、辯論、直到近日關渡宮前的「海陸空大會師」，首都選民才清楚感受到，這場激戰之所以火熱，靠的是「真金白銀」的燃燒淬鍊，拚的是財力，而不是政見。

戲劇化的是，就在「洋流」高調宣布從淡水河向中部出擊之際，翡翠水庫是否能拒絕光電板的入侵，成為決戰熱點。台北選民意識到，首都之戰也是「水庫保護戰」。沈伯洋接受賴清德模仿動漫授與寶劍時，天空有金光閃閃的無人機隊、河裡有拋撒冥紙的大批應援船隊；但面對「台北人生命線」的保衛戰，他卻支吾其詞。這就是「有財力沒主張」的證明。

「台北大洋流」在關渡宮造勢，最大看頭就是無人機隊和船隊遊河。活動結束後，造勢規模和花費引發全民熱議。在野黨質疑，以民間行情估計，這場活動至少花費上千萬才能完成表演與相關動員，但綠營卻獨為沈伯洋一人「重金造神」。光是五百架無人機夜間群演，至少要三百萬，這像一個靠貸款兩百萬參選的政壇新人之財力？

沈伯洋辯稱，很多支持者願集資贊助無人機表演，但考量《政治獻金法》限制，最後改由競選團隊出面採購。聽似「盛情難卻」，台大醫師施景中也適時發文稱，「朋友一個多月前萌生無人機應援念頭，四處奔走」。這位醫師多次以「朋友說、聽朋友說」唱和，這次似又露出馬腳。

根據民航相關法規，關渡宮位於松山機場限航區及生態禁航區，若未提前一個月以上向關渡宮、民航署、台北市府申請，要在一個月內循正常管道完成法定程序幾無可能。若是民間自主發動，吳思瑤怎能信心滿滿提前預告：「壓軸場是陸海空齊發」？

至於船隊遊河，更難以用「民間自發」當藉口。單以當天四十四艘船在河上配合車隊兩路水陸進場來說，是民進黨議員負責調度控場，並沿途配合設置轉播點與燈光，即堪比天王演唱會的商演級動員。沈伯洋競總宣稱的「支持者自發」，是真正的草根動員，或是淡化「金牛造勢」的分工，眼睛雪亮的選民自能分曉。

沈伯洋以暖男人設參選，側翼則渲染其對手蔣萬安是靠爸權貴。諷刺的是，沈伯洋的排場卻數十倍於蔣萬安，一路金光閃閃。從流動全台一條成本飆到十元以上的飄帶，到五百架無人機隊，乃至深藏幕後擁有強大算力的ＡＩ團隊，以及日夜在網上霸凌異見的公關側翼；這些築成人工洋流背後的「金流」，才最令人好奇。除了金主曹興誠，真如沈團隊所稱是來自小額募款、支持者自發？這個捲出首都「沉默螺旋」的滾滾金流究竟從何而來，比封關民調令人好奇。

賴清德稱許洋流改變選舉文化。沒錯，若靠「支持者自發」可以應援出總統級的造勢規格，確實非同小可，卻不值得引以為傲。日韓等深受賄選與財閥政治影響的國家，為維持選舉公平，立法嚴禁「民間自發」成為大黨的金流暗道；除了候選人登記的宣傳物，民眾不得以「自發支持」為名，任意散發文宣及標語。

強調言論自由的美國，也嚴格要求自製文宣的資訊須公開透明，若查到與候選人有關，會予開罰。唯獨台灣，全力防堵紅錢介選，卻縱容執政黨候選人以超越財力的不明方式參選。號稱沒有黨產的民進黨，為沈伯洋助選的手筆，豈會輸當年黨國不分的國民黨？

唯有選舉結果才是名實相符的「支持者自發」。洋流的「金流之謎」，更需要用選票來發掘真相。