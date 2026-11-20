美中俄三國領導人峰會預定19日在深圳舉行。法新社 深圳APEC峰會落幕，雖通過領袖宣言與「深圳展望」，美中俄首次三方會晤及川習會更受矚目。會議呈現大國「鬥而不破」、區域合作持續推進的局面。對台灣而言，留下兩道考題：一是防止大國協商牽動台灣安全與戰略利益；二是善用APEC正式會員身分，把產業優勢轉化為區域合作影響力。兩者不能顧此失彼。

美中俄首度舉行三方元首會談，反映大國關係的複雜性。三國在安全、地緣政治及經濟利益上相互競爭，卻不願全面對抗。核武管制、中東局勢及俄烏戰爭受到關注，雖未見重大突破，會晤仍具象徵意義。對話不代表衝突消失，更不意味新秩序已形成。

川習雙邊會談，雙方同意制定「建設性戰略穩定關係」行動計畫，並談及貿易、能源與AI。美中競爭持續，卻不願全面決裂。這種「鬥而不破」的關係雖有助降低衝突風險，卻可能使大國透過關稅、安全與科技議題交換利益，讓其他經濟體的利益退居其次。

台灣問題尤其值得警覺。台灣視美國為重要戰略夥伴，但川普曾稱對台軍售是與中國大陸談判「很好的籌碼」。川習會後，中方通稿引述川普表示美國「不支持台獨」，但尚無證據顯示美方政策因此改變。關鍵在於後續軍售、政策表述及科技安全合作是否受影響。台灣應深化台美合作，並加強與即將就任的美國新國會、行政部門及產業界溝通，降低交易式外交的不確定性，防範自身安全利益成為美中交換條件。

APEC此次通過領袖宣言、「深圳展望」及貿易、互聯互通、創新三項成果文件，顯示大國即使競爭，仍願維持區域合作。但APEC採自願、不具法律約束力方式，難以阻止單邊關稅與科技管制。值得注意的是，今年提出2027至2030年貿易數位化合作架構，推動無紙化貿易、跨境電子商務及供應鏈連結。這些合作若能落實，將有助降低企業成本，也是台灣由參與走向倡議的重要機會。

宏碁創辦人施振榮此次與會，強調AI應從「智能」邁向「智慧」，兼顧價值創造與永續發展，並指出AI發展需要穩定且具韌性的半導體供應鏈。這也說明，台灣的價值不只有半導體產能，還包括國際品牌、資通訊整合及跨國供應鏈管理。台灣企業長期連結美國、中國大陸與東南亞，累積豐富的跨境布局經驗，但產業優勢不會自動轉化為國際影響力，仍須提出具體合作方案。

台灣應將產業優勢轉為區域合作的實際貢獻。首先，把AI合作從硬體出口延伸到中小企業應用，延續今年APEC資通訊與AI公私對話，結合產學研推動跨國培訓、應用示範與治理交流，協助其他經濟體提升生產力，擴大台灣的合作網絡。

其次，積極推動供應鏈韌性與貿易便捷化，協助企業因應原產地規則、出口管制及物流風險，透過電子貿易文件、風險預警與合規培訓降低成本。AI發展也仰賴穩定能源，智慧電網、儲能與綠色供應鏈，值得結合東協需求深化合作。

2027年APEC由越南主辦。越南既是台商重要投資據點，也是供應鏈重組的受益者，台灣應善用當地產業網絡，推動具體合作計畫，使深圳會議成果能夠延續。台灣參與APEC不能止於年度會議與政策宣示。政府應整合經貿、科技與產業資源，結合企業及研究機構，將合作倡議轉化為持續推動的跨國計畫。讓合作深入企業經營，使APEC成為台灣深化區域連結、擴大經貿空間的平台。

深圳APEC最大的提醒是，大國可以鬥而不破，台灣卻不能把前途寄託在大國善意上。面對美中競合與台海風險，既要維護安全與尊嚴，也要擴大實質合作。平等參與是權利，產業貢獻是實力，讓更多經濟體願與台灣長期合作，才是累積國際影響力的根本。