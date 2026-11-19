台北市長蔣萬安（前左）日前與國民黨台南市長候選人謝龍介（前右）合體造勢，針對水庫設置光電板議題，蔣萬安說，守護人民健康與水質安全，「是做市長最基本的責任」。 聯合報系資料照

經濟部水利署爆出三年三度發文詢問翡翠水庫管理局能否設置光電板，北市府三度拒絕。事件迅速延燒，經濟部一天內連發四文澄清。然而，人民會如此憤怒，不僅是這三封公文暴露中央步步進逼「台北之肺」翡翠水庫的猙獰面目，更是過去十年民進黨政府為了「非核家園」神主牌蠻橫推動綠能政策，造成「國在山河破」所積累民怨的一次總爆發。

根據北市府公文顯示，水利署分別於二○二二年三月廿一日、二○二三年十二月十八日，以及二○二四年十二月十日，三度發函詢問翡管局，要求北市府盤點翡管局轄管範圍能否擴充光電太陽能設施，不論屋頂型、地面型及水面型等，要求回報可設置的範圍；若無法擴充，也要詳述理由。最後一次發文，甚至還限期北市府一天內就立即回應；如此官威，令人難以想像。

早在去年十月，北市議員在議會即就此事質詢市長蔣萬安，蔣萬安即明確表示：「絕對不准」。但當時未引起太大關注，直到不久前一位街訪民眾表示，因曾參訪翡水，得知蔣萬安幾次擋下中央想要在翡翠水庫種電，守護大台北用水安全，讓她決定支持蔣萬安。此事經網紅披露後，引起矚目，讓蔣萬安的政績意外多了一項「護水庫」。

詎料，消息曝光後，經濟部卻稱是謠言，撇清該調查只是為了解設置潛力；經評估後，翡翠水庫根本不具設置光電板效益，沒有規畫推動，更無強制要求。閣揆卓榮泰也批，台北市是政治操作。事實上，盤點潛力點便是有設置的意圖，否則何必一而再、再而三發函？中央最後未設置，並非認為不具潛力，而是遭到北市府的拒絕；經濟部與卓榮泰的說法，根本是倒果為因。何況，中央一次次發文，對地方難道不是一種壓力？

最可議的，是民進黨台北市長候選人沈伯洋的態度。面對外界要求他表態，他竟稱「經濟部目前無此計畫，尊重經濟部」。換言之，如果經濟部未來有此計畫，他打算放行嗎？更諷刺的是，過去數月綠營猛打蔣市府「砍樹」議題，沈伯洋更在辯論會上將「把樹種回來」列入上任後百日首要任務。沒想到，這三封公文，就讓他努力型塑的「重視環保」人設一下子被打回「黨意立委」原形。

面對外界質疑，經濟部連發四文澄清，卻都遭網友灌爆；因為中南部水庫就是鮮明的對照組。為了衝刺綠能達成率，民進黨政府不放過所有可設置光電板的「潛力點」，其中又以民進黨執政縣市最為配合，水面型光電板多集中在中南部的魚塭、滯洪池及水庫。最著名的，就是台南烏山頭及高雄阿公店水庫，讓人民被迫喝下光電水。

去年七月，丹娜絲風災造成卅三個光電案場約十萬餘片太陽能板損壞，其中又以水面型光電板最嚴重，占了超過六成。這些水面型光電板堆疊扭曲、廢棄太陽能板與浮台堆置如山的畫面，讓人怵目驚心，不僅二次破壞環境，廢棄光電板更是難以去化。在翡翠水庫爭議爆出後，烏山頭水庫光電二期計畫迅速喊卡。若依經濟部一再保證，水庫設置光電板對水質無虞，又何必解約？

不只水庫，中南部許多山頭更被推平種電，高雄大樹五十一公頃的山坡地就遭到砍樹削平，變成鬼剃頭般的「光電山」。這些光電板，在中央衝刺綠能ＫＰＩ、地方大開綠燈配合執行，免環評、黑箱作業、不惜破壞山林水土推進，多年來累積無數民怨。這次，就在中央急急如律令的三封公文下，完全引爆。

試想，今天台北市長若是沈伯洋，他能對中央連三次說不嗎？