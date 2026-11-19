全球近期接連傳出重大數位系統事故。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

全球近期接連傳出重大數位系統事故。微軟雲端服務大當機，影響企業通訊與日常作業。美國航空交通系統異常，造成航班停飛與旅客滯留。全球加密貨幣交易平台幣安傳出駭客入侵事件，台灣永豐銀行發生異常轉帳事件，引發民眾對金融安全的疑慮。從雲端、航空、虛擬資產到金融，數位世界接連亮起紅燈，令人擔憂。

這些事件的原因各不相同。有的是駭客入侵，有的是系統升級或設定失誤，有的是外包供應商的安全漏洞。它們共同揭露一個令人不安的現實，現代社會太依賴數位系統，而數位系統的穩定和可靠已經無法確實掌握。

過去談到國家基礎建設，想到的是道路、橋梁、水庫與電廠。政府定期檢查橋梁結構、評估水庫安全，也要求電廠維護設備。但如今支撐社會運作的數位基礎設施，重要性早已不亞於這些實體建設，卻缺乏同等程度的檢驗。尤其令人擔憂的是系統之間日益複雜的相互依賴，只要其中一個共同依賴的服務失效，故障便可能沿著供應鏈迅速擴散，形成跨產業的連鎖危機。

資安事件經常讓人聯想到駭客，但設備老化、軟體更新失誤、設定錯誤及人員操作疏失，同樣可能造成災難。台灣許多政府機關、醫療院所及公共事業，仍存在使用多年的資訊系統。有些因預算不足而延後汰換，有些因業務不能中斷而不敢更新，更有些早已失去原廠維護支援。平日看似正常，一旦出現異常，就可能暴露難以處理的技術債。

政府採購制度也值得檢討，資訊系統常以建置成本作為重要評選依據，後續維護、資安更新、備援測試與長期可靠度卻未必受到足夠重視。最後形成系統有人使用、故障有人修理，卻沒有人完整掌握風險的局面。

未來的威脅還會更加複雜，生成式AI已能協助分析程式碼、尋找弱點及自動化資訊處理，這些能力同樣可能被攻擊者利用。過去需要專業團隊花費數周完成的部分工作，未來可能透過AI大幅縮短時間，讓網路攻擊的速度與規模同步提高。

更值得警惕的是AI代理人的普及。當企業允許AI自行操作電腦、存取資料庫及執行工作流程，遭到惡意指令操控的AI就可能成為新的入侵管道。未來企業除了防範外部駭客，還必須面對內部自動化系統遭到利用的風險，傳統依賴防火牆與密碼的防護思維，已經不足以應付新的威脅。

行政院應立即啟動跨部會的國家數位基礎設施總體檢，由數位發展部統籌技術標準，結合各目的事業主管機關，全面掌握重要資訊系統的健康狀況。檢查範圍不能只看防火牆、密碼及病毒防護，還應包括設備使用年限、軟體維護狀態、系統架構、外包廠商、資料備份、備援能力及故障復原時間。

對於高度依賴單一雲端服務商、網路供應商或軟體平台的機構，更應進行集中風險評估，避免單點故障演變成全國性危機。政府也應建立關鍵數位系統清冊，依照對民生、經濟及國家安全的影響程度分級管理，優先改善最脆弱的環節。

台灣面對的挑戰尤其嚴峻，除了天然災害與一般網路攻擊，還必須考慮地緣政治衝突、海底電纜受損、大規模停電及通訊中斷等複合情境。政府應確認金融交易、緊急醫療、能源調度及指揮體系，在主要網路失效時仍能維持最低必要運作。這已經是國家安全的重要課題。

在數位轉型之際，系統可靠度、災害復原能力及民眾信任，同樣應列為政府施政績效。否則再先進的智慧城市，只要一次重大故障，就可能讓整座城市陷入混亂。

政府每年編列龐大預算推動數位建設，現在應該拿出同等決心，檢查這些建設究竟有多安全、多可靠。橋梁需要定期健檢，電廠需要安全檢查，國家的數位神經系統更需要全面診斷。下一次重大事故何時發生，沒有人能夠預測。國家數位基礎設施總體檢，應該從現在開始，不能再等下一場災難來提醒我們。