輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳。 法新社

輝達創辦人黃仁勳因桃色事件去職後，事件持續延燒，市場上出現各種陰謀論，包括美國期中選舉後的政黨之爭、美中科技戰下各方勢力對輝達等企業控制權的爭奪，甚至還有反對AI勢力的反撲等，但這些說法都沒有明確的證據支持。

也有反對輝達董事會的聲音，認為不應在調查尚未結束時就讓黃仁勳去職，輝達內部員工發起聲援，外部也有逾10萬人連署，特斯拉與SpaceX執行長馬斯克也加入，認為董事會做出錯誤的決定。

此事件更值得關注、省思的重點，在於一家美國企業執行長的私德與家庭事件，竟然牽動國家安全、美中對抗與整體科技供應鏈，甚至可能出現衝擊AI發展前景的疑慮。這再次顯示，AI已經成為科技發展的兵家必爭之地。

同時，也凸顯當前AI技術的發展，高度集中於少數科技龍頭的特性。此為美中等大國的競爭優勢，但也是風險之所在。

對於我國產業界來說，過去因與輝達長期的供應鏈合作夥伴關係，享受AI發展的紅利，從半導體到終端產品，甚至是電源、機電整合等領域，AI供應鏈業者營運皆出現大幅成長，也帶動經濟的榮景。在黃仁勳事件衝擊下，各界一方面憂心AI的前景將因此受挫，另一方面也擔心台灣供應鏈將大受衝擊。

首先，觀察AI的發展前景，若說AI榮景會因黃仁勳一人而減退，則過度單純化AI所帶來的典範轉移效應。目前許多人幾乎天天使用AI，是基於AI所帶來的便利性、創新性。當AI的應用已經進入民眾的日常生活時，輝達的執行長是不是黃仁勳，都無法為AI按下停止鍵。

其次，對台灣的供應鏈來說，固然黃仁勳長期扮演著行銷台灣的角色，但他也從未放棄過中國大陸市場，甚至常常對美國政府建言，放寬對中國大陸的晶片管制。這也是他在疑似遭到中方間諜的滲透後，引起各方批評的原因。但台灣供應鏈的實力絕非因黃仁勳個人而來，這是過去我國上下游業者累積數十年的耕耘成果。黃仁勳的確幫助國際社會看見並更多瞭解台灣，未來我們也可能因此事件少了一個科技巨頭的行銷助力，但台灣業者的實力已在過去這段時間被國際社會認可，未來在AI供應鏈、生態系中仍將扮演舉足輕重的關鍵角色。

台灣真正不可忽略的，是後續更大力度的管制措施。美國與中國之間的科技對抗仍將持續、甚至擴大，美國政府對於AI相關科技與供應鏈的管制，恐將更加嚴格且精準。而中國大陸也將會有更多元的作法來突破美方的管制，甚至可能會出現反制措施。我國產業估計將面臨更為複雜、險峻的地緣政治與科技對抗衝擊，未來在合規等風險勢將因此提升。

所謂合規風險，具體而言包括：美國出口管制的範圍可能擴大，台廠出貨前須更嚴格確認最終用戶與用途，避免晶片或伺服器經由第三地轉運流入受管制對象；美方也可能要求供應鏈提高透明度，強化客戶審查與交易紀錄。企業應及早建立出口管制合規團隊，盤點客戶與通路風險；政府則應與美方密切溝通，掌握管制動向，並協助中小型供應商建立合規能力，避免少數業者的疏失牽連整體產業信譽。台灣業者夾在兩強之間，合規將和技術一樣，成為競爭力的一部分。