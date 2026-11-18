民進黨台北市長候選人沈伯洋（右）15日晚間在關渡宮前廣場舉辦市政開講，身兼黨主席的總統賴清德（左）致贈鑲有小水滴、代表希望的「水滴寶劍」給沈伯洋。中央社

沈伯洋在關渡宮造勢，陸海空齊發，日以繼夜。賴清德宣稱，這規模已超越總統級，讓世界讚嘆台灣。確實，近年只見美國總統大選，才有滾滾金流把造勢辦得像是流行天王群演。賴清德登台更一反常態，把招牌中分頭改梳齊眉瀏海，還刻意在社群平台討拍：「我今日限定髮型如何？」留言一片「古錐」、「可愛」讚聲。

賴、沈二人穿著日本祭典「法被」，傳授「水滴寶劍」，有如動漫祭cosplay。賴清德提醒沈「見劍如見小水滴」。把支持者當刀使，將民主選舉娛樂化成動漫的正邪之爭，終歸不忘「大罷免打雜質」的論調。總統披著偶像瀏海，但頭皮下還是團結十講，不需講稿就喊出「讓台北成為台灣首都」。

民進黨最擅選舉論述戰，但今年洋流造勢，竟是揉合火影忍者、航海王及鬼滅之刃等日本三大少年熱血漫畫精華，打造沈伯洋人設。綠營首都之戰沒有成熟可行的市政主張，卻移植日本次文化宇宙搭建造勢舞台，嫁接造型與偶像金句掩飾候選人缺陷。莫非，「本土意識」已失去票房？

都說民進黨很會選舉，但幾十年選下來，竟失去用真面目面對選民的勇氣，必須借用虛擬角色為自己代言。這個黨，只剩下遮羞神主牌，更失去感動人民的能力。

賴清德拚連任時，若學沈伯洋用甜美夾子音講務實台獨，也不用太意外。