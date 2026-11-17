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聯合報黑白集／不造謠，就不會選？

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>北市議員<a href='/search/tagging/2/許淑華' rel='許淑華' data-rel='/2/105315' class='tag'><strong>許淑華</strong></a>控<a href='/search/tagging/2/蔣萬安' rel='蔣萬安' data-rel='/2/109340' class='tag'><strong>蔣萬安</strong></a>吃霸王餐挨告，北檢火速列他字案被告。 聯合報系資料照
民進黨北市議員許淑華控蔣萬安吃霸王餐挨告，北檢火速列他字案被告。 聯合報系資料照

繼作家廖玉蕙指控垃圾車廣播「市長支持蔣萬安」翻車後，民進黨市議員許淑華爆料說，蔣萬安團隊到夜市拜票，在「東發號」用餐沒付錢就走人，意指一行人白吃白喝。事實上，蔣團隊用餐前就把錢交給夜市自治會長郭洪金鳳代付；許淑華僅憑片面之詞，信口造謠。

此事的原委是：前一天郭洪金鳳代詢東發號，店家稱會留下兩桌「招待」蔣團隊；蔣團隊擔心店家不收錢，預先將兩千元交由郭洪金鳳代付。一行人離去後，自治會委員即代為結帳，但店家女婿以媒體正拍攝婉拒收款，約定次日再結清。在蔣團隊提告後，許淑華改口稱店家說「不用付錢」只是客氣，卻說不出向誰求證。堂堂議員鬧出這種笑話，也太難看。

候選人到餐廳用餐，為免落人口實，通常不會接受招待；何況到曾表態支持對手的店家，又何況才區區兩千元。許淑華不在場，卻繪聲繪影，是單純資訊錯誤，還是設局失敗？

這類場景，大家並不陌生。股市名人謝金河日前指控，藍委王鴻薇在陪蔣萬安掃街經過挺洋流水餃店時，要大家「喊大聲一點」。王鴻薇提告後，謝金河才刪文道歉。作家、財經專家與市議員，手法如出一轍。

面對蔣萬安團隊報警提告，沈伯洋故作驚訝狀，直呼別再把東發號捲進來。他只負責耍帥，卻忘了把店家捲進來的，是自家議員嗎？

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