經濟日報社論／壽險監理 貴在徙木立信

壽險業今年同步接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17）與新一代清償能力制度（TIS）。聯合報系資料照

壽險業今年同步接軌國際財務報導準則第17號（IFRS 17）與新一代清償能力制度（TIS）。TIS的資本要求較以往嚴格，業者因此面臨增補資本壓力，而「合約服務邊際」（CSM）遂成為焦點。CSM代表保單未來可望實現的利潤，既是獲利核心指標，也影響帳上資本。此數由業者自行估算，金管會今年已四度出手規範。10月金管會要求壽險公會訂定CSM揭露規範，精算學會計算準則預計11月底出爐。主管機關的把關值得肯定，社會更關切的是新規範能否化解潛在的道德風險。

道德風險的來源，須從CSM的運作機制談起。CSM高低，主要取決於業者的精算假設。保險公司售出保單時，先將預估利潤存入「獲利蓄水池」，再隨保障期間逐年轉為獲利。池中水量端看公司如何預估解約、身故與罹病的機率。同一套假設也用於TIS的資本計算。業者若採取較樂觀的精算假設，帳上資本就會增加。增資壓力隨之減輕，但風險卻可能轉嫁給保戶。所謂道德風險就是指CSM機制留下的誘因，並非表示業者必然如此。

台灣壽險業的歷史包袱，讓我們必須警惕這種誘因。壽險業早年銷售大量高利率保單。利率長期走低後，投資收益不足以履行對保戶的承諾，形成長年利差損。為因應新制接軌，壽險業2023至2025年現金增資約689億元，發債約4,745億元。若CSM容許業者以樂觀假設美化帳面，自然削弱實質增資的動力。這並非杞人憂天，過去四家問題壽險退場，社會已付出近1,200億元的代價。

壽險業過去每逢資本吃緊，金管會便常給予寬容措施，更加深外界疑慮。2022年金管會允許壽險業重新分類債券，讓淨值一度轉負的業者得以回正。今年又允許外幣債券匯兌損益分年攤銷。TIS上路時，14家壽險業者更申請最長15年的過渡措施。這些措施雖各有理由，也幫助業者度過難關，可是累積下來，外界難免擔心業者認為資本不足時總有人出手。經濟學者所稱「時間不一致」，就是指政府事前從嚴，事後卻讓步的問題。業者一旦形成這種預期心理，政府監理的威信必將被斲傷。

金管會對CSM處理方向正確，但焦點仍在統一算法，尚未處理業者高估CSM的誘因。金管會6月要求業者重填資料時，發現部分商品的CSM明顯高於同業，也有業者混算健康險與傷害險。金管會隨即規定，填報錯誤者申請TIS過渡措施時，可借額度將打折。金管會並於9月研議統一特定險種假設，10月研商的十項要點更要求業者定期比對預期與實際經驗。保單年期長達數十年，假設失準要多年後才看得出來，而現在不處理CSM誘因，問題日後仍可能爆發。

對於業者已計算的CSM，主管機關宜釐清「假設調整」與「計算錯誤」兩種情況。依IFRS 17，調整精算假設屬於估計變動。此類變動往後調整即可，不必重編過去財報。若混列或分類錯置已影響財報，則屬計算錯誤，應追溯更正。韓國金融當局2023年即規定，新假設原則上往後適用，而選擇追溯者不得藉此墊高CSM。台灣也應及早明訂處理原則。

新準則上路時，金管會應要求業者依同一套標準重算CSM，並於年報並列調整前後數字。調低部分可往後反映，調高部分則須經會計師與簽證精算人員覆核。資本衝擊可配合過渡措施分年反映，避免市場震盪。過渡措施的期限與參數應明訂於法規，會計彈性措施也應設落日條款。經營者獎金若與新契約CSM掛鉤，應遞延發放並設追回條款。董事會定期檢視精算假設，更是對股東應盡的受託責任。

化解壽險業道德風險，關鍵在於業者與大眾是否相信監理機關能說到做到。商鞅變法前先「徙木立信」，以取得百姓對新法的信任。11月底的新準則，正是金管會兌現承諾的契機。規則一經公布，就應一體適用、確實執行。唯有讓業者相信主管機關不再讓步，才能促使其及早補足資本，讓壽險業在新制下重建社會的信任。