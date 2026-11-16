經濟日報社論／美國通膨升溫 日圓再陷亂流

日圓市場上個月出現近幾年罕見的穩定。 路透

日圓市場上個月出現近幾年罕見的穩定。10月日圓價位徘徊在1美元兌156到159日圓之間，是四年半以來變動最少的月分。但11月9日後日圓快速走貶，不到一周就在盤中跌破160。10月的日圓穩定反映趨勢轉變，而11月急貶反映短期內美國升息期待影響日圓重大，國內產業界須注意。

11月9日後日圓急貶主要是美國升息期待的影響。美國10日公布10月CPI月增0.4%，高於市場預估的月增0.3%。火熱的通膨數據讓12月聯準會升息成為主流想法，甚至有人開始押注可能升息兩碼。在11月初市場估美日近期的升息機率大致相同，但CPI數據公布後美國升息機率大增，12日的美（FedWatch）、日（OIS市場）數據顯示，市場估明年3月為止，美國可能升息2.6碼，而日本只有1.5碼。美日升息機率的突然拉開，讓日圓迅速走弱。

不過，市場依舊忌憚政府進場干預。12日盤中日圓一度貶破160，來到兩個月來新低，但隨即拉回。日圓一碰到160關卡就回彈，顯示市場對政府是否出手仍是杯弓蛇影。

短期而言，由於美國通膨升溫與升息期待，日圓可能在160防線上下震盪，且日本政府也可能隨時進場干預，台灣要注意短期的日圓波動，對相關產業的影響。而就中長期趨勢來說，10月的日圓價格穩定且不再走弱，反映日本內部壓低日圓的因素已經緩解。

就日本因素來說，今年3月以後日圓就面臨著持續走貶壓力。2月底後的美國伊朗戰爭，提升全球油價與物價壓力，日銀的升息壓力遽增，但2月眾議院大選，高市早苗領軍下的自民黨單獨掌握眾議院三分之二以上席次，對日銀的升息計畫是「面露難色」，同時高市政權在2月下旬提交兩位新任日銀利率會議成員名單給國會，皆是量化寬鬆政策支持者。

高市首相對市場放出她傾向量化寬鬆的訊息後，日本政府就開始艱苦的日圓保衛戰。高市的牽制下，日銀在4月的利率會議決定利率不變，但此次的會議中有三位委員支持升息，日銀與高市的矛盾明顯，投機資金用力做空日圓。財務省不得不在4月底5月初介入，但效果維持不到一個月。

因為財務省介入匯市只有短效，高市只好認同日銀在6月升息，但市場還是認為高市會繼續壓抑升息。日銀6月的升息無法停止市場看空日圓的氣氛，美國期貨市場投機資金的日圓淨空單，8月初衝到5月上旬的2.6倍以上。

投機資金重壓日圓貶值，不僅日本壓力大，美國也擔憂走弱的日圓，會連動美債利率上升。7月底美日政府突然聯合出手拉抬日圓整治投機資金，三個交易日內，日圓從163再度升回155。當時日本財務省三村財務官說這是美日通貨同盟的完成，但實際上是日本政府已經無力獨自與投機資金抗衡。

美日聯合介入日圓市場，依舊不足以反轉日圓走貶趨勢，8月中日圓數度貶破160。美國財政部長貝森特趁著8月底9月初的G20財政部長、央行總裁會議期間，在一場演講中說出：「我現在就是莊家，想跟我對賭儘管來」等壓制做空日圓資金的強硬發言。

貝森特的強勢介入出現效果，日銀在9月中旬升息1碼。之後貝森特再加碼，讓川普在9月美日高峰會，直接對高市施壓，說日圓疲弱導致美國貿易面臨困境。高市首相的態度出現轉變，美日高峰會後，日本財政金融政策三巨頭：經濟財政大臣城內、財務大臣片山、高市首相都陸續表明，日本已經脫離量化寬鬆政策。如此的宣言，隱含著對日銀政策自由度的認可，讓長達半年以上弱勢日圓的日本面因素得到緩解，10月的日圓得以走穩。

2024年3月日銀結束負利率，日本開啟過去17年沒體驗過的升息時代。兩年半後政策利率到1.25%，首相也終於明言脫離量化寬鬆，弱勢日圓的日本面因素得到結構性改善。然而此刻美國通膨隱憂的外部因素，正擾亂著漸漸穩定的日圓。不過，美國這一年來緊盯著日圓，美日政府也隨時可能再介入匯市，目前的亂流應是可控。