聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／羅大佑與鍾明軒

聯合報／ 聯合報黑白集

資深音樂人<a href='/search/tagging/2/羅大佑' rel='羅大佑' data-rel='/2/239867' class='tag'><strong>羅大佑</strong></a>日前接受廣播節目專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。聯合報系資料照
資深音樂人羅大佑日前接受廣播節目專訪時，批評台灣在民進黨執政下言論自由倒退，並提及省籍問題，稱「外省人被欺負得夠慘了」。聯合報系資料照

歌手羅大佑近日接受專訪時火力全開，不僅砲轟政界與文化界，更痛心台灣怎麼會變成大家都不敢發聲？幾天後，這兩年屢遭政治獵巫及網暴的網紅鍾明軒也發聲，呼籲別讓恐懼與沉默螺旋侵蝕台灣民主。羅大佑與鍾明軒，這兩位年齡相差近半世紀的公眾人物，卻都提到同一件事—不要害怕說話。這是何等悲哀的事。

羅大佑從戒嚴時期就寫歌衝撞當時執政的國民黨，一路走來，他始終站在權力的對立面。羅大佑這回站出來，為不敢發聲的沉默大眾發出不平之鳴，卻遭瘋狂出征。但羅大佑的話之所以引發廣大共鳴，正是因為他說出了許多人的心聲。

數日後，七年前曾訪問過前總統蔡英文的鍾明軒也發聲。前兩年他自費赴大陸旅遊拍片，卻被誣指收紅錢，深綠網紅還剪接影片栽贓他，讓他一夕間失去所有廠商業配，還被要求「滾出台灣」。但包含蔡英文等過去曾與他站在一起的民進黨人，不僅沒有聲援，有些甚至還成為加害者。如今，他選擇站出來以蔡英文為象徵喊話：「妳還願意聽我講完嗎？」原因就是擔心，當愈來愈多公民因恐懼而沉默，台灣的民主恐將只剩下一塊漂亮的招牌。

年齡差距可說是祖孫輩的羅大佑與鍾明軒，如今卻相繼大聲疾呼我們不要害怕發聲，台灣的民主與言論自由是返祖了嗎？

社論 羅大佑 鍾明軒

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

鍾明軒向蔡英文喊話「是否還願意聽他說完」 蔣萬安：為政者應謙卑

聽不見真話的環境 如何貼近民意

耶魯前音樂教師跑全台 追外台戲16年

【台灣味：選舉】吉雷米（一粒米）／那一天，全台灣都在投票

相關新聞

聯合報黑白集／羅大佑與鍾明軒

歌手羅大佑近日接受專訪時火力全開，不僅砲轟政界與文化界，更痛心台灣怎麼會變成大家都不敢發聲？幾天後，這兩年屢遭政治獵巫及網暴的網紅鍾明軒也發聲，呼籲別讓恐懼與沉默螺旋侵蝕台灣民主。羅大佑與鍾明軒，這兩位年齡相差近半世紀的公眾人物，卻都提到同一件事—不要害怕說話。這是何等悲哀的事。

聯合報社論／民進黨五府千歲壓境，蔣萬安一城抗一國

歷經月餘的洋流壓抑後，沉默螺旋開始站出來了。選前倒數二周，台北市長蔣萬安舉辦的「安心大遊行」，八萬人冒雨上街表態力挺。當民進黨候選人沈伯洋以「洋流祭」吸引上萬人參與，盼望「創造台北歷史」時，蔣萬安除以首都政績說服選民外，更拉高層級，呼籲選民不要再沉默，「要對民進黨政府投下不信任票」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。