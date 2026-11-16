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聯合報黑白集／羅大佑與鍾明軒
歌手羅大佑近日接受專訪時火力全開，不僅砲轟政界與文化界，更痛心台灣怎麼會變成大家都不敢發聲？幾天後，這兩年屢遭政治獵巫及網暴的網紅鍾明軒也發聲，呼籲別讓恐懼與沉默螺旋侵蝕台灣民主。羅大佑與鍾明軒，這兩位年齡相差近半世紀的公眾人物，卻都提到同一件事—不要害怕說話。這是何等悲哀的事。
羅大佑從戒嚴時期就寫歌衝撞當時執政的國民黨，一路走來，他始終站在權力的對立面。羅大佑這回站出來，為不敢發聲的沉默大眾發出不平之鳴，卻遭瘋狂出征。但羅大佑的話之所以引發廣大共鳴，正是因為他說出了許多人的心聲。
數日後，七年前曾訪問過前總統蔡英文的鍾明軒也發聲。前兩年他自費赴大陸旅遊拍片，卻被誣指收紅錢，深綠網紅還剪接影片栽贓他，讓他一夕間失去所有廠商業配，還被要求「滾出台灣」。但包含蔡英文等過去曾與他站在一起的民進黨人，不僅沒有聲援，有些甚至還成為加害者。如今，他選擇站出來以蔡英文為象徵喊話：「妳還願意聽我講完嗎？」原因就是擔心，當愈來愈多公民因恐懼而沉默，台灣的民主恐將只剩下一塊漂亮的招牌。
年齡差距可說是祖孫輩的羅大佑與鍾明軒，如今卻相繼大聲疾呼我們不要害怕發聲，台灣的民主與言論自由是返祖了嗎？
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