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聯合報黑白集／川伯反殺，完勝公主

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/李四川' rel='李四川' data-rel='/2/103390' class='tag'><strong>李四川</strong></a>昨晚在中和舉辦團結之夜，進場時逐一向熱情支持者握手致意。 記者潘俊宏／攝影
李四川昨晚在中和舉辦團結之夜，進場時逐一向熱情支持者握手致意。 記者潘俊宏／攝影

這次選舉，新北市長候選人李四川與蘇巧慧無疑是最鮮明的對戰組合。「工程人」李四川長期予人苦幹實幹的樸拙形象；「法律人」蘇巧慧則承繼其父蘇貞昌的舌劍唇槍。但在政見會上，「重劍」與「巧劍」的交鋒，結果卻讓人大跌眼鏡。

政見會之前，國人對兩人的刻板印象是：出生小琉球漁村的李四川，公務資歷雖豐厚完整，卻多擔任不計掌聲的副手或幕僚職，搭配有點古錐的外型，「呆萌理工阿伯」形象深植人心；蘇巧慧則是民進黨「政二代」出身，不僅承續了蘇貞昌的政治資源，也複刻了他的犀利問政風格。

李四川曾自嘲口才不好、講話「無聊又催眠」，但與蘇巧慧政見會交鋒，卻幾乎全程不看稿，市政數據信手拈來，很有說服力；尤其他不僅重劍直劈蘇家的「曠世智能」疑雲，更借力打力，以蘇巧慧質疑北市府採購遮陽傘花費過高為引，反擊遮陽傘錢用在市民，曠世智能四千多萬政府投資卻是用在蘇家。川伯反殺，一戰成名。

老子道德經：「大直若屈，大巧若拙，大辯若訥」。這場交鋒恰是李四川、蘇巧慧兩人選舉一路走來的寫照；網友一句「川伯完勝公主」，更言簡意賅道出政見會的主軸與精髓：新北市民究竟是要選出熟悉市政、領航新北的市長，還是要選出家族利益與國家利益牽扯不清的「蘇二代」？

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