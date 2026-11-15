聯合報社論／賴政府護航蘇貞昌家族，開利益迴避後門？

蘇巧慧（中）昨到淡水市場拜票，行前媒體追問被李四川猛攻妹妹的曠世智能案，蘇巧慧沒有正面回答。 記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧對其胞妺蘇巧純的曠世智能案爭議迴避多時，前天的公辦電視政見會卻將相關爭議再度帶進公眾視野，並把新北選情燒得更熱。這回，案中所涉利益輸送疑雲、政府公然護航與蘇家閃躲態度，盡皆攤在選民面前。

蘇巧純擔任董事的曠世智能公司，在其父蘇貞昌擔任行政院長期間，獲得國發基金近二千萬元投資，蘇家始終無法清楚交代。歷經多次延宕，財政部「終於」宣布，已將投資曠世智能的補件資料送交審計部。但在民進黨選舉操作下，案情能否水落石出，仍不樂觀。

目前外界關注焦點，是此投資案是否違反《公職人員利益衝突迴避法》；也就是蘇巧純與時任行政院長蘇貞昌的父女關係，是否「應揭露而未揭露」。國發會宣稱，利衝法並未規範股權投資，曠世智能申請國發基金投資「依法無強制揭露身分義務，所以沒有利益迴避問題」。但這個解釋完全是曲解法令。

利衝法第十四條規定，「公職人員或其關係人，不得與公職人員服務或受其監督之機關團體為補助、買賣、租賃、承攬或其他具有對價之交易行為」；但在符合政府採購法等相關法令情況下，可在揭露關係人身分後從事這些行為。而無論國發基金或官股銀行投資，本質上就是政府出錢取得公司股權的買賣對價交易行為，必須揭露關係人身分。

如果國發會說法成為政府「依法行政」標準，那麼所有政府投資都將不受利衝法第十四條規範；與政府官員有直接利益關係的公司，將不受禁止交易限制，政府可以藉由投資名義，恣意「國庫通私庫」，將大筆資金五鬼搬運到私人口袋。如此漏洞，豈是國發會輕描淡寫一句「鼓勵申請者主動揭露相關資訊」就能補漏？

更何況曠世智能案所涉爭議，恐已超過「未合法揭露關係」範圍。依監察院財產申報等相關資料，蘇貞昌和蘇巧慧於二○二一年四月、六月分別借款八百萬元、六百萬元給蘇巧純；同年八月，蘇巧純入股曠世智能成為董事。二○二二年七月，蘇巧純持股大幅增加。同年十一月到隔年二月，曠世智能獲國發基金近二千萬元的投資，台企銀創投也完成二千餘萬元投資。

因此合理懷疑，蘇巧純入股曠世智能的主要資金來源，就是來自蘇貞昌和蘇巧慧的「借款」；國發基金和台企銀創投四千餘萬元的「投資」，則彷彿是為防止蘇家「投資虧損」的保命符。畢竟除了實質現金入帳，對私人公司而言，還有什麼比「國發基金和官股銀行大幅注資」更好的募資融資宣傳？

另一可疑之處，是蘇家和國發基金、台企銀創投交易金額極不對等。蘇巧純投入二三○○萬元，取得曠世智能約卅四％的股份；但投入共四千餘萬元的國發基金和台企銀創投，卻只換來蘇巧純持股之半、約十七％的股份。這是投資，還是利益輸送？

如此疑點重重的案件，財政部提供資料一拖再拖，國發會則公然聲稱「沒有揭露關係義務」。在野黨向北檢告發此案已二個月，亦未見任何偵辦進度。至於蘇巧慧等人不是避重就輕，就是反控炒冷飯，甚至說蘇巧純是「得過國際設計大獎的設計師」。但是否得過國際大獎，和是否利益輸送何干？

為求勝選，民進黨幾已無所不用其極。但曠世智能案爭議，不只是賴政府 （涉嫌）對個案護航，（更可能）徹底破壞利益衝突迴避法令，給了不肖官員上下其手機會的制度性破壞問題。這也不免令人懷疑，國發基金和官股銀行的「投資案」，是否藏著更多的「曠世智能」？