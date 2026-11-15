經濟日報社論／生技業下一個十年的成長契機

生技示意圖。 聯合報系資料照

台灣生技產業正迎來30年來最亮眼的收成季。安永最新發布的2026年生技產業報告指出，去年台灣上市櫃生技公司稅後淨利326億元、年增近三成七；全年24件募資案募得216億元，其中九家公司透過IPO募得近140億元。今年掛牌動能更為強勁，光是第2季就有11家生技公司進入資本市場，市場預估全年可望超過20家，改寫紀錄。

這波成長的內涵與過去不同。新掛牌公司橫跨新藥、再生醫療、醫療AI與創新醫材，愈來愈多企業在上市前後即展現國際授權與商業化能力。TLC-KY將退化性膝關節炎新藥以合約總額最高約2億美元獨家授權日本臟器製藥，為台日生技合作立下新里程碑。資本市場的評價標準，正從「看題材」轉向「看產品、看授權、看現金流」，代表台灣生技業已從研發導向逐步走向商業化導向，產業體質更為健康。

然而，愈是在收成之際，愈需要為下一批新創鋪路。從國際經驗看，去年美歐生技募資總額雖成長逾一成，IPO募資卻年減逾四成、創投資金年減一成七，資金明顯流向已有臨床里程碑的後期公司；新興生技公司中，僅四成五手上現金足以支撐兩年以上營運。台灣去年IPO占整體募資金額近六成五，顯示上市前的早期資金管道仍有補強空間。台經院FINDIT亦觀察到，AI軟硬體成為資本市場主角，對健康醫療新創形成資金排擠。少數明星公司資金充裕，更多早期團隊仍在跨越「死亡之谷」，這正是政策與市場可以著力之處。

可喜的是，政策工具已陸續啟動。國發基金今年通過「投資台灣生醫產業實施方案」，以十年為期匡列100億元，由衛福部主導投資評估與投後管理；再生醫療雙法與健保資料管理條例亦相繼施行，為細胞治療與醫療數據應用建立明確規範。這些都是正確而及時的方向。

我們期待政府在此基礎上再往前走三步。第一，放大百億基金的槓桿效果。百億元對於動輒數十億元的臨床試驗而言只是點火資金，真正的乘數效果來自壽險、退休金等長期民間資金，透過創投與私募股權基金有系統地進入早期生技產業。

第二，讓亞洲資產管理中心政策與生技新創接軌，日本大阪的做法值得參考。日本政府指定札幌、東京、大阪、福岡四地為「金融．資產運用特區」，各司所長，其中大阪即鎖定生技與新創。大阪特區直指生技新創的核心難題，大阪雖有製藥產業聚落與中之島「未來醫療國際據點」等再生醫療基地，但這些新創往往需要十年以上才能成熟，因此推動放寬銀行創投子公司的投資年限限制，同時提議創設投資家簽證，開放公立大學法人出資創投基金，並爭取個人投資創投基金的稅負減免與天使投資抵減額度的提高。換言之，大阪是把金融鬆綁的工具箱，直接對準生技新創的資金斷層。台灣的資產管理專區若能借鏡這種思維，賦予生技創投明確的政策定位，並在引導民間充沛資金、大學研發成果與國際投資人進入早期生技的制度通道上逐步鬆綁，具台灣特色的亞資中心，便能與生醫新創島的願景相互加乘。

第三，善用台灣獨有的「AI加製造加臨床數據」優勢。全球AI相關策略聯盟的潛在投資中，逾八成八集中於研發環節。台灣同時擁有半導體、資通訊、醫療臨床、與健保資料庫，這是多數國家所不具備的組合，產業若能據此切入，便有機會走出差異化的路徑。

解盲、授權與掛牌的好消息，證明台灣生技有能力走上國際舞台；而讓更多早期新創也能走到那一步，需要資本結構、制度設計與長期資金的共同支持。此刻，正是為生技產業的下一個十年加速投資的最佳時機。