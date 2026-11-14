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聯合報黑白集／喝斥國防部長的衛兵

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/赫塞斯' rel='赫塞斯' data-rel='/2/243268' class='tag'><strong>赫塞斯</strong></a>被守墓衛兵高聲喝斥，次日邀他到<a href='/search/tagging/2/五角大廈' rel='五角大廈' data-rel='/2/103828' class='tag'><strong>五角大廈</strong></a>，親手為其別上勳章。圖／取自赫塞斯X帳號
赫塞斯被守墓衛兵高聲喝斥，次日邀他到五角大廈，親手為其別上勳章。圖／取自赫塞斯X帳號

十一日是美國退伍軍人節，當天在維吉尼亞州阿靈頓國家公墓，發生了讓舉世肅然的一幕。國防部長赫塞斯在獻花後，與妻子、幕僚在無名戰士墓前拍照，因大聲談笑，遭守墓衛兵高聲喝斥：「所有訪客任何時候都必須保持肅靜與尊重！」赫塞斯一行人立即停止談笑，轉身離去。

這名衛兵不會不知道赫塞斯是誰，他之所以敢於大聲呼喝訪客要保持肅靜，因為他就是在執行勤務，護陣亡無名戰士墓地的尊嚴。看守墓園的衛兵，舉止和措詞都有一套標準作業程序，不會太過唐突，也不會因對方身分的高低而有所不同。他喝斥國防部長的影片傳出後，迅即有數千萬點閱，人們一面倒稱許他是真英雄。

前一天，赫塞斯剛剛在眾議院逃過一場彈劾案表決；這天，又在阿靈頓公墓遭到衛兵訓斥，真是灰頭土臉。也具有退伍軍人身分的赫塞斯知道自己失分了，想要藉此扳回一局；次日他邀請這名衛兵到五角大廈，親手為其別上勳章，嘉獎對方那天克盡職守的表現。一向喜歡胡亂開除將官的赫塞斯，這回倒是想通了。

衛兵喝斥國防部長的畫面，讓人見識了什麼是「謹守崗位」。有這種堅持，就有「大敵當前而面不改色」的勇氣，就知道這是可以託付的人。在台灣，政壇唯唯諾諾的故事聽多了，對這名小兵的驚天呼喝，備感嚮往。

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