經濟日報社論／輝達換帥 全球AI產業迎來大考

黃仁勳辭輝達高層後，AI產業短期運作仍穩定，但未來投資、競爭版圖與台灣供應鏈都可能因接班人策略而出現變化。歐新社

全球AI產業發生一場歷史性的人事震盪，輝達創辦人黃仁勳因婚外情事件，即日起辭去總裁、執行長及董事職務，結束長達33年的領導生涯。財務長柯蕾絲暫代執行長，董事會任命瓊斯擔任首任董事長，並展開全球接班人遴選。這項突如其來的變化，讓一家市值數兆美元的科技巨擘，面臨最嚴峻的考驗。

黃仁勳的離開，影響遠超過一家企業的經營權更替。他不僅創造全球最成功的AI晶片公司，也改變半導體產業的競爭規則。從GPU到AI伺服器與資料中心，輝達建立一套難以取代的技術生態系。如今掌舵者突然離開，市場擔心的除了股價，更是整個AI產業未來的發展。

AI產業不至於因黃仁勳辭職而停擺，大型科技公司的資料中心建設、AI模型訓練及晶片採購，早已排定多年計畫。輝達的技術團隊、軟體平台及供應鏈仍存在，已進入研發與量產階段的產品，也不會因執行長更換就中止。真正值得關注的是，未來三到五年的技術方向與投資策略是否改變。

黃仁勳最大的貢獻，是將原本分散的晶片、軟體、網路及系統整合成完整的AI運算平台。他敢於提前投入龐大資金，也善於說服客戶共同承擔風險。繼任者若採取較保守的財務策略，輝達可能減少對AI新創、雲端業者及基礎設施的投資，進而影響產業的擴張速度。

這可能改變全球AI競爭版圖，AMD、Google、Amazon及其他自行研發AI晶片的企業，將有機會爭取更多市場。CUDA生態系的優勢仍然強大，但客戶為了降低對單一供應商的依賴，可能加快採用替代方案。AI產業未必因此衰退，反而可能從高度集中走向更激烈的競爭，對長期技術創新未嘗沒有好處。

對台灣而言，這場人事震盪尤其值得警惕。從先進製程與封裝、AI伺服器、散熱、電源、記憶體與高速傳輸等供應鏈，都與輝達的發展密切相關。黃仁勳過去頻繁來台，親自協調產能、技術及合作關係，已成為台灣AI產業的重要推手。

短期內，台廠的訂單不會因為黃仁勳離開而突然消失。AI運算需求仍然存在。但供應商面臨的風險可能增加，尤其是為了配合輝達擴產而提前投入設備、廠房及人力的企業。如果新任執行長調整採購策略或延後投資，部分廠商將承受庫存與資金壓力。

接班人的選擇，將決定輝達的未來。蘋果在賈伯斯因病交棒後，由長期負責營運與全球供應鏈的庫克接任，證明創辦人的接班人不必擁有相同個性，但必須掌握企業最重要的競爭能力。對輝達而言，這項能力就是AI運算架構、軟硬體整合、技術研發及全球生態系的經營。

臨時執行長柯蕾絲熟悉財務、資本配置及企業營運，是穩定軍心的適當人選，但能否長期領導技術創新，還有待觀察。曾參與CUDA發展的Ian Buck等技術主管，也值得董事會認真評估。外部人才可以帶來新思維，但若缺乏對GPU架構及AI產業的深入理解，可能需要付出昂貴的學習成本。董事會應該優先考慮熟悉核心技術、具備跨部門領導能力，又能維繫全球客戶關係的內部人才。輝達需要的是能判斷下一代AI運算技術方向、敢於承擔風險，又能夠建立制度的領導者。

企業領導人品格的重要性更無庸置疑，要重視誠信、責任感、判斷能力與私生活的自我約束。權力愈大，愈需要知道自己的行為界線。領導人可以犯錯，但不能利用地位逃避監督，也不能讓個人關係危及企業安全。卓越的技術能力可以創造商業帝國，良好的品格與治理制度才能讓企業長久經營。

黃仁勳的辭職不會終結AI發展，結束的是AI產業過度崇拜明星執行長的時代。對輝達而言，找到好接班人只是第一步，對台灣而言，降低對單一企業的依賴更為迫切。這場風暴提醒所有企業，創辦人可以成就一家偉大的公司，但唯有健全的治理、優秀的接班團隊與值得信任的領導品格，才能讓企業永續且成長茁壯。