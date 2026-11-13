經濟日報社論／管得住技術 才守得住矽盾

經濟部11月初證實，正依台美對等貿易協定的承諾與《貿易法》授權，研議擴大高科技貨品出口管制：先進半導體、製造設備與先進運算項目將受更嚴格監管，法規與美國對齊，特別是外國直接產品規則（FDPR），並延伸至無形技術。

立法院同步有委員提案修法，未經許可將特定晶片、關鍵材料與設備輸往中國大陸者，最重可處十年有期徒刑，併科500萬至1,000萬元罰金，經濟部國貿署表態尊重。這是台灣科技治理的一次轉折：從被動配合他國管制，走向主動建構自身的管制體系。

此方向值得肯定。台灣位居全球先進製程與AI伺服器供應鏈核心，技術一旦外流，損失的不只是企業訂單，更是國家的戰略籌碼。戰略性高科技貨品實體管理名單已納管逾11,660個實體與個人；今年2月，管制清單也新增先進半導體設備、高階3D列印設備與量子電腦，並將GAAFET開發技術納管，顯示政府已意識到風險正從貨品轉向技術。

放眼國際，競爭規則正在改寫。美國民主黨贏得期中選舉，輝達對中出貨勢將成為明年1月就任之新國會的監督焦點；中國則於10月提出草案，擬將23項AI技術納入出口管制，涵蓋參數兩兆以上或性能排名全球前十的大模型權重，以及14奈米以下或採2.5D、3D堆疊的晶片設計技術。

中國的反制已從原物料延伸到AI模型與晶片設計，大國雙向築牆態勢更加明確。對台灣而言，與美國對齊是進入盟友技術圈的入場券，但不能止於對齊，還要建立自己的風險評估與技術分級能力，才有資格在規則談判中發聲。

然而，訂定法規只是第一步，挑戰在於執行。首先，管制延伸到無形技術，研發文件、遠端連線都可能構成外流，但現行《國家安全法》的核心關鍵技術規範與出口管制清單分屬不同法源與主管機關，標準不一。其次，從許可審查、違規調查到刑事追訴橫跨多個部門，分工若不清，重刑條文恐淪為宣示。再者，部分對中市場依存度較高的設備與零組件業者，若無配套，恐增加產業調適壓力與政策推動阻力。最後，管制若一味從嚴，也可能削弱國際合作，反傷自身技術進步。

中國草案11月15日截止徵詢，美國新國會明年1月就任，立法院修法亦在進行，政府宜把握時間窗口，同步完成配套：

行政院宜強化既有跨部會協調機制，整合國貿署、海關、檢調與國安單位的資訊，補足技術鑑定及查核人力，建立案件移送標準，並維持行政許可與司法偵查的法定分工，讓重刑條文真正產生嚇阻力。

第二，國科會與經濟部應銜接既有國家核心關鍵技術清單與出口管制清單，依技術敏感度、目的地、最終用途及使用者建立分級審查標準。明確界定哪些技術、何種層級、輸往何處需要許可，並滾動檢討。分級越清楚，企業越能預判風險，也避免「寧可錯殺」扼殺正常的國際合作。

第三，經濟部應擴充與強化既有出口管制諮詢與企業內控輔導，為中小企業提供客戶審查、物料分類與內控諮詢，並將合規能力納入政府補助與採購評分；上市櫃公司也應建立出口管制內控並於永續報告揭露，讓合規從成本轉為進入國際供應鏈的門票。

第四，政府宜提撥專款協助受衝擊業者開拓東南亞、印度、美日歐等市場，並與美、日、荷等設備大國建立雙邊管制對齊與資訊交換機制。台灣雖非多邊出口管制體制成員，仍可藉雙邊合作取得規則話語權。

矽盾的價值，在於台灣掌握別人無法取代的技術；守不住技術，矽盾便只剩口號。

這次修法考驗的不只是行政效率，更是能否在大國科技對抗中找到新定位：從遵循他人規則，轉為參與規則制定。能否兼顧國家安全與產業發展，讓企業在合規中保有競爭力，將決定台灣在下一輪科技秩序中，是棋子，還是棋手。