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聯合報黑白集／當名人幫倒忙

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/公督盟' rel='公督盟' data-rel='/2/111082' class='tag'><strong>公督盟</strong></a>執行長張宏林羞辱柯志恩是「聽話的狗」。 聯合報系資料照
公督盟執行長張宏林羞辱柯志恩是「聽話的狗」。 聯合報系資料照

選情緊繃，許多觀眾也急著跳上場幫忙，但有人卻越幫越忙，最近幾個名人就是這樣。作家廖玉蕙指控北市垃圾車幫蔣萬安宣傳，股市名人謝金河指藍委王鴻薇助選挾怨向店家叫囂，公督盟執行長張宏林羞辱柯志恩是「聽話的狗」，最後都幫了倒忙，還賠上自己聲譽。

廖玉蕙在大稻埕聽到垃圾車的廣播，是蔣萬安錄音的「公費疫苗接種」宣導；她卻稱廣播說「市長請支持蔣萬安」，難怪被譏是「幻聽」。謝金河在夜市看見王鴻薇助選，但耳朵聽到叫嚷「大聲一點」的卻是另一地點的另一人，他卻把這話塞進王鴻薇嘴裡，綠媒還刻意把聲音影像剪在一起。俟真相還原後，他只能道歉撤文。

更扯的是公督盟。公督盟是具公益性質的民間社團法人，目的在監督及評鑑立委，如今卻淪為綠營側翼。蔣萬安四年前參選台北市長，公督盟便故意指責他不願揭露利益衝突資訊；藍委因其偏頗，便集體抵制公督盟的評鑑。去年，公督盟還在其官網宣揚大罷免，因行政不公遭處十萬罰款。這次張宏林竟批柯志恩是「聽話的狗」，何其嚴重的人身攻擊，也顯示此人素養之低下。

廖玉蕙和謝金河其實都不是疏於查證，他們是藉「人在現場」散播不實訊息；張宏林則是利用其監督身分詆譭立委，其心可誅。切記，名人也只有一票，民主是無法糊弄的。

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