聯合報社論／黃仁勳的桃色風暴 掀開美中AI大戰暗潮

黃仁勳（前）的桃色風暴成全球焦點，在於其外遇對象黃樂（後）是否為共諜。 聯合報系資料照

「ＡＩ教父」黃仁勳的桃色風暴成為全球焦點，由於此案涉及其外遇對象黃樂是否「共諜」，更引發美中深層的角力。連日來，輝達股價崩跌，不僅董事會對其啟動調查，司法部門對他進行國安調查，輝達股東甚至對他發起集體訴訟。面對排山倒海而來的壓力，黃仁勳能否安然渡過，要看實際案情以及他如何應對而定。此事，也牽動美國ＡＩ產業的發展和美中科技大戰的未來。

以目前的進展看，樂觀的一面是，美國總統川普親自致電黃仁勳，詢問他是否知道女方是中國間諜，黃仁勳答稱他完全不知情。川普說「我真的相信他」，認為黃仁勳只是一時糊塗，並鼓勵他挺過難關。輝達公司方面，則採取「啟動調查、定調機密未外洩、及支持黃仁勳留任」的三管齊下危機處理，並強調目前沒有理由認為美國國家安全或輝達機密遭到危害。在另一方面，美國聯邦調查局ＦＢＩ已介入調查此案，美國三個眾議院委員會主席也要求黃仁勳十八日出席閉門簡報，說明情況。

這個桃色事件最耐人尋味的地方在，美方若認為黃樂與黃仁勳的交往涉及中國情報活動，為何未循例向黃仁勳示警？是情報判斷尚未成熟，或是要藉此對黃仁勳進行忠誠考驗？包括黃仁勳過去對黃樂的背景有多少了解，兩人交往過程中是否涉及商業機密、暗盤交易或敏感資訊，都必須透過調查釐清。尤其，黃樂之夫康偉今年春節前才因操縱股市遭上海警方羈押迄今，兩案之間是否有所關聯，在在耐人尋味。

值得注意的是，此一消息披露正值美國對中晶片政策的敏感時刻。過去兩年，黃仁勳一直反對華府全面限制中國晶片出口，認為美國若放棄中國市場，只會將市場拱手讓給華為，讓中國加速建立自己的ＡＩ生態系統。這套說法有商業利益著眼，也有產業競爭邏輯，堪稱言之成理。如今黃仁勳被捲入共諜疑雲，他過去為中國市場遊說的立場，自然會受到嚴格檢視。即使黃仁勳未洩漏任何機密，未來若主張美國不能放棄中國市場，勢必加倍艱難。這對主張限制中國取得高階晶片的美國鷹派而言，則無疑是有利局面。

據外媒報導，美國國會將更可能通過限縮中國取得ＡＩ晶片管道的三項法案，包括賦予國會管控先進晶片出口權限的《人工智慧監督法案》、要求企業追蹤晶片流向以打擊走私的《晶片安全法案》，以及敦促美國盟友對中國實施更多晶片製造設備出口限制的《硬體技術多邊協調管制法案》。川普力挺黃仁勳，顯示他仍希望與中共高層維持關係；但國安體系與國會鷹派應不會輕易放棄對中國的科技圍堵。

可以確定的是，ＡＩ晶片已不只是商品，而是國家競爭力、軍事實力與未來產業主導權的關鍵。因此，黃仁勳要面對的，除婚外情造成的家庭與企業形象危機，還有美國國安體系與國會的全面檢視。這場桃色風暴，果真是中國情報戰的一次滲透行動，還是美國內部科技政策角力的意外引爆點，目前仍不能妄下定論。但清楚的是：當ＡＩ成為美中爭奪全球霸權的戰略核心，連黃仁勳這樣的科技巨頭，也無法置身於政治風暴之外。

黃仁勳對妻子不忠，損及自身和企業形象，他難辭其咎；但他是否出賣了輝達和美國ＡＩ科技的利益，則仍有待調查。對台灣而言，自不必見獵心喜，看到外媒指黃樂是中國間諜，就急著拿來炒作「抗中」，那就太過淺薄。畢竟，台灣半導體產業與輝達的關係千絲萬縷，黃仁勳若垮台，相關產業不會受到重挫嗎？