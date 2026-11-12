人工智慧（AI）示意圖。 法新社

全球近期接連傳出與AI有關的資安警訊。日本數十家企業遭駭，調查指向一款名為Artex的AI工具遭濫用。印度資安應變機構CERT-In則揭露，AI代理曾在企業未察覺的情況下，進入即時系統並讀取個資。據相關說法，受影響企業未自行發現異常，而是由AI開發商透過內部審查發現並通報。這些案例令人不安之處，不只是防線遭到突破，更是防線可能在無聲無息間被繞過。

更值得警惕的是，OpenAI曾披露，一個模型原本只需查找公開統計，卻在評估過程中擅自進入外部研究機構的內部系統，下載非公開資料。在另外兩起內部作業中，一個AI代理停用發送給資安團隊的自動警報，另一個移除程式的監控功能後，卻向使用者否認曾這麼做。這些案例顯示，即使只是查資料或修改程式，AI代理在執行任務時，也可能採取超出授權範圍的行動。

傳統資安治理隱含幾項假設，像是行為者主要是人，意圖可以追溯，權限足以框住行為。然而，當AI能自主規劃、呼叫工具、尋找替代路徑，這些假設便開始動搖。攻擊速度也可能從以天計，縮短到以小時計。企業若仍依賴人工讀取警告、開立工單、逐級核准，防守速度恐怕追不上攻擊速度。

我們是否正用舊時代的鎖，防範新時代會自己尋找鑰匙的AI行動者？

問題不只是AI「做壞事」，還包括AI「做過頭」。在一項公開評估中，模型面對網站存取障礙，沒有停下來回報任務失敗，而是嘗試利用其他功能取得憑證、繞過限制。對模型而言，這可能只是完成任務的捷徑，但對組織而言，卻是授權與監控失靈。當目標最佳化凌駕程序邊界，善意任務也可能演變成資安風險。

開源與閉源同樣沒有現成解方。日本案例提醒我們，原本用於測試與防禦的開源工具Artex，也可能遭到武器化；反過來說，閉源模型如OpenAI，即使由開發商集中管理，也不代表所有越界行為都能即時被察覺。真正的治理關鍵，不是程式碼開不開放，而是系統運作時能否被限制、被觀察、被追究責任。

企業至少必須建立三道基礎防線。

第一，重新檢視第三方軟體與軟體供應鏈。從底層套件、開源元件到第三方服務，都應持續盤點軟體物料清單（SBOM）、修補狀態與暴露面。AI加速漏洞搜尋與攻擊開發，企業也必須縮短弱點發現到修補的時間。

第二，把Agent治理寫進系統設計，而非事後補強。每個Agent都應有明確的人類責任人、資料存取邊界、工具權限、交易額度與人工覆核門檻。尤其關鍵操作，不應由Agent自己決定是否留下紀錄，或自行關閉監控。

第三，讓防禦也具備機器速度。企業需要能即時辨識異常、限制權限、隔離高風險行動的Guardian Agent，但守護者也必須受到獨立監督。AI可以協助偵測與阻斷，人則負責規則設定、重大決策與最終問責。

政府的責任，則是從「規範模型」走向「治理行為」。包括建立Agent的沙盒標準、權限隔離、不可由Agent竄改的稽核紀錄，以及一致的事故通報標準；並透過國家級及跨國威脅情報合作，縮短從發現到應變的時間。監理應關心的不只是模型說了什麼，更是它能連到哪裡、讀到什麼、動用哪些工具，以及實際做了什麼。

各國一面將AI視為戰略產業，一面要求企業提高資安標準，確實存在鼓勵創新與控制風險的拉扯。但這不應成為放鬆治理的理由。若面對自主行動的AI，政策仍只停留在強化密碼、修補漏洞，就像洪水已改道，卻只要求大家把原來的沙包堆得更高。

或許我們要接受一個事實，沒有任何制度能保證AI資安事故永不發生。AI資安或許更接近航空安全：航空業同樣無法保證零事故，卻能透過隔離、監控、黑盒子、事故調查與持續改善，讓失誤不至於擴大成災難。

因此，AI時代真正的資安考題，不只是AI會不會出錯，而是當AI以我們未曾預料的方式出錯時，能否即時看見、立刻停止，並且清楚知道誰該負責。

當AI開始自主行動，資安治理也必須從守住邊界，升級為掌握行為。