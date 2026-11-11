聯合報黑白集／黃仁勳怎比曹興誠？

輝達執行長黃仁勳。美聯社

輝達執行長黃仁勳捲入中國女間諜案。綠營如獲至寶，質疑輝達落腳北士科有國安疑慮，蔣萬安不能再當成政績。「洋流」的小水滴更抹紅蔣萬安太太，影射助她接觸的輝達友人，可能就是女共諜黃樂。小水滴更發揮沈伯洋傳授的「猜力」，指控輝達選擇台北市，是準備和藍白一起賣台。

賴政府擔心輝達案破壞台股行情，進而影響選情；洋流卻急著把黃仁勳當成紅漆，狂潑蔣萬安。沈伯洋大談，中共藉親密關係滲透要角；側翼接球，渲染北士科案諜影幢幢。殊不知，洋流的金主曹興誠，才是掉進中國小三粉紅陷阱的「前輩」；他效力賴政府後，一堆私密照被曝光。選民更想知道，沈伯洋如何解析曹金主被中國滲透。

民進黨人避談黃仁勳，實則把「髒活」交給青鳥。不堪的是，綠營除曹興誠，還有趙天麟、李孟諺乃至鄭文燦，也和陸籍小三或澳門女子「人際交流」。執政的民進黨，何曾認真追究國安破口？曹興誠還曾被總統府聘為防衛韌性委員會顧問。

川普期中選舉慘敗，黃仁勳被推祭旗，接受調查。同樣有大陸紅粉知己、曾大力促統的曹興誠，卻仍大剌剌為賴清德操盤輔選。玩政治，老黃得和老曹多切磋。

小水滴罵黃仁勳是中共同路人，那麼，和中國小三搞曖昧的曹興誠呢？藉黃仁勳打蔣，小心迴力鏢砸中大金主。