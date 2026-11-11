經濟日報社論／社宅政策倒退 青年弱勢首當其衝

九合一選舉進入倒數三周，房價與房租始終是年輕選民最切身的焦慮。聯合報系資料照

九合一選舉進入倒數三周，房價與房租始終是年輕選民最切身的焦慮。然而，中央的社會住宅政策卻在今年出現重大轉折。賴清德總統2024年競選時承諾，在既有約12萬戶之外，八年再新增13萬戶社宅；去年1月的中央社宅計畫也據此規劃，到2032年累計達25萬戶，經費2,046億元。但7月提出的新版計畫，卻將新增目標降至3萬戶，經費僅剩約821億元。其中2.5萬戶是前幾年已啟動的既有案件，賴政府任內真正新增的僅約5,000戶，比選前承諾縮減逾九成。

地方興辦也遭到釜底抽薪。六都原本回報八年可自行興辦近4萬戶，新版計畫卻只分配約5,000戶，台南從3,000戶砍到58戶，新北、桃園、高雄更被列為「零需求」。中央還宣布，2028年以後決標的案件不再提供非自償經費補助，原編801億元的社宅用地價購預算也整筆刪除，形成「中央不蓋，地方也難蓋」的局面。

面對質疑，內政部以經費不足、土地難尋、空屋增加、少子化等理由回應。部長劉世芳表示，社宅須隨人口與就業變化滾動調整，若只追求戶數、「找到土地就蓋」，可能淪為空餘屋。但劉世芳也表示，租屋需求集中在台北、新北、桃園，新版計畫卻把新北與桃園列為零需求，說法前後矛盾。內政部強調13萬戶的「整體政策目標」並未取消，未來將透過大眾運輸導向開發（TOD）、區段徵收、都更分回與容積獎勵等「多元方式」補足。但都市改革組織盤點發現，全國已審定的1,364件都更案中，以容積獎勵換取社宅的僅10件，不到1%；TOD因增額容積可只繳代金，除雙北取得數百戶外，其餘各都掛零；住宅法獎勵民間興辦社宅的機制，15年來成果是零。要靠這些管道補足10萬戶，連內政部自己恐怕也沒有把握。

內政部也說，照顧百萬租屋家庭的承諾不變，只是社宅、包租代管、租金補貼「三支箭」滾動調整，社宅少蓋的部分改由包租代管與租金補貼承接。問題是，數量可以挪移，品質卻無法替代。社宅租金可負擔、品質有保障，不會排斥獨居老人、身心障礙者與單親家庭，租期也長達6至12年，在解決「租不起、租不到、租不好」上，遠勝包租代管與租金補貼。今年8月，一家持有6,600戶的包租代管業者出現經營問題，內政部須協調六個租賃公會接手租約，正凸顯仰賴民間業者的風險。

從財政角度看，政府看到的是社宅興建的短期成本，卻忽略了長期效益。社宅初期投入高，但租金收入可回收相當比例的成本，內政部自己估計自償率可達64%；房舍可使用50年以上，又屬於供給面工具，能增加市場上可負擔的租屋選擇，對周邊房租也有一定的平抑作用。相對地，租金補貼與包租代管是年年支出、沒有回收，長期累積的總成本未必較低，補貼一旦停止，保障便無以為繼；租金補貼屬於需求面工具，若供給沒有增加，部分補貼還可能被房東以調漲租金的方式吸收。

社宅具有難以取代的價值。賴政府在數量、經費與補助上，從社宅往補貼傾斜，不只是住宅資源的錯置，也將重挫民眾對政府住宅政策的信任。在房價居高不下、房租持續上漲的今天，此舉勢必讓青年與弱勢的居住困境雪上加霜。選舉在即，各縣市首長候選人應說清楚如何爭取社宅資源；中央則應恢復對地方的補助，讓住宅政策回到以社宅為主軸的正道。