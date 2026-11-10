聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／文化部「怎麼了？」

聯合報／ 黑白集

台北時裝週SS27上月開幕，綠委<a href='/search/tagging/2/吳思瑤' rel='吳思瑤' data-rel='/2/103377' class='tag'><strong>吳思瑤</strong></a>（左三）配戴洋流飄帶，與李遠、<a href='/search/tagging/2/王時思' rel='王時思' data-rel='/2/264804' class='tag'><strong>王時思</strong></a>等人合照，照片登上<a href='/search/tagging/2/文化部' rel='文化部' data-rel='/2/108101' class='tag'><strong>文化部</strong></a>官方社群平台。 圖／文化部提供
台北時裝週SS27上月開幕，綠委吳思瑤（左三）配戴洋流飄帶，與李遠、王時思等人合照，照片登上文化部官方社群平台。 圖／文化部提供

僑委會以「無字天書」說明出國考察經費，文化部也僅以十七字說明文策會一．四億元預算用途。回應立委質詢時，兼任文策院董事長的文化部次長王時思愛理不理，傲慢答稱「怎麼了？」。種種荒腔走板，讓人想問「文化部怎麼了？」

文化部的爭議可謂「罄竹難書」。大罷免期間，對挺大罷免藝人、導演大手筆補助；旗下「Taiwan Plus」爭議不斷，卻對赴陸藝人言論管制。其二八六億預算僅被刪十億，部長李遠誇稱「亡國亡族」；更豢養親綠打手，如同「文宣部」。

文化部並堂而皇之宣傳「洋流」。台北時裝週SS27開幕，綠委吳思瑤配戴洋流飄帶，與李遠、王時思等人合照，照片登上文化部官方社群平台。綠委宣傳洋流，文化部偷渡洋流，配合得絲絲入扣。

文策院更是狀況百出。媒體報導，新任院長王敏惠上任後，因內部管理混亂，掀起副院長、處長和組長「大逃亡」。她花費大量人力物力爭取「二○二七法國安錫動畫節」主題國，後才發現主辦單位早已宣布哥倫比亞是明年主題國；鬧了這種烏龍，簡直就是失能。

民進黨藉文化部預算綁定文化、文創人士，早已是不宣之祕。如今文化部連演都不演，直接一句「怎麼了」傲慢回應監督。如果立委對文化部預算只小刪了事，豈非放任它囂張偏頗到底！

社論 黑白集 文化部 大罷免 吳思瑤 僑委會 王時思 文策院 預算 民進黨

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI能否用於文學創作？李遠：校對整理可用、創作禁用AI生成

李遠：AI生成文學 不可申領創作獎勵

政院通過國家鐵道博物館設置條例草案 文化部：邁進行政法人

文化部啟動十三行計畫！博物館設開放式庫房 立委妙喻「考古界鼎泰豐」

相關新聞

聯合報黑白集／文化部「怎麼了？」

繼僑委會以「無字天書」說明出國考察經費，文化部也僅以十七字說明文策會一．四億元預算用途。回應立委質詢時，兼任文策院董事長的文化部次長王時思愛理不理，傲慢答稱「怎麼了？」。種種荒腔走板，讓人想問「文化部怎麼了？」

聯合報社論／從「猜兒虐」翻車，看沈伯洋認知戰逃生術

民進黨台北市長候選人沈伯洋指控，台北市兒虐案件「居六都之冠」；他後來承認自己沒數據，只能「用猜的」，引發軒然大波。以片面或虛假訊息打選戰，再利用「洋流」強力傳播，自台北市長選戰開打以來層出不窮。沈伯洋被認為是專精「中共對台認知作戰」的專家，如今，他卻拿這套認知戰手法來對付台灣選民。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。