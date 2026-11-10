聯合報黑白集／文化部「怎麼了？」

民進黨台北市長候選人沈伯洋指控，台北市兒虐案件「居六都之冠」；他後來承認自己沒數據，只能「用猜的」，引發軒然大波。以片面或虛假訊息打選戰，再利用「洋流」強力傳播，自台北市長選戰開打以來層出不窮。沈伯洋被認為是專精「中共對台認知作戰」的專家，如今，他卻拿這套認知戰手法來對付台灣選民。

2026-11-10 01:12