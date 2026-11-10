聽新聞
0:00 / 0:00
聯合報黑白集／文化部「怎麼了？」
繼僑委會以「無字天書」說明出國考察經費，文化部也僅以十七字說明文策會一．四億元預算用途。回應立委質詢時，兼任文策院董事長的文化部次長王時思愛理不理，傲慢答稱「怎麼了？」。種種荒腔走板，讓人想問「文化部怎麼了？」
文化部的爭議可謂「罄竹難書」。大罷免期間，對挺大罷免藝人、導演大手筆補助；旗下「Taiwan Plus」爭議不斷，卻對赴陸藝人言論管制。其二八六億預算僅被刪十億，部長李遠誇稱「亡國亡族」；更豢養親綠打手，如同「文宣部」。
文化部並堂而皇之宣傳「洋流」。台北時裝週SS27開幕，綠委吳思瑤配戴洋流飄帶，與李遠、王時思等人合照，照片登上文化部官方社群平台。綠委宣傳洋流，文化部偷渡洋流，配合得絲絲入扣。
文策院更是狀況百出。媒體報導，新任院長王敏惠上任後，因內部管理混亂，掀起副院長、處長和組長「大逃亡」。她花費大量人力物力爭取「二○二七法國安錫動畫節」主題國，後才發現主辦單位早已宣布哥倫比亞是明年主題國；鬧了這種烏龍，簡直就是失能。
民進黨藉文化部預算綁定文化、文創人士，早已是不宣之祕。如今文化部連演都不演，直接一句「怎麼了」傲慢回應監督。如果立委對文化部預算只小刪了事，豈非放任它囂張偏頗到底！
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。