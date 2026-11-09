經濟日報社論／地方選舉的永續考題

地方選舉的永續考題。永續示意圖。 圖／AI生成，非新聞現場。

選舉看的是四年，城市轉型看的卻是20年。九合一選舉進入倒數三周，各縣市首長候選人端出產業園區、都市更新、公共運輸、智慧城市與地方創生等政見，競相比拚招商金額與建設規模。然而，面對極端氣候、能源轉型與全球供應鏈規則快速改變，衡量城市競爭力的標準，已不只是引進多少投資、創造多少產值，還包括城市能否兼顧環境承載、產業發展與居民福祉。

牛津經濟研究院今年發布的「全球城市指數」，便從經濟、人力資本、生活品質、環境與治理五大面向評比城市。國內各項城市評比也顯示，真正決定城市能否留住人才與家庭的，是就業品質、公共服務、教育醫療、居住環境與治理信任。縣市首長推動AI園區、科技廊帶、能源設施或大型開發案時，除了計算投資金額、產值與就業人數，也必須同步考量水電需求、交通負荷、住宅成本、公共設施與人才供給，並與周邊社區充分溝通。

但不少候選人的政見，對水電從何而來、房價如何不被推高、新進人口的托育與交通如何安排，著墨有限。若缺乏這些配套，短期亮眼的招商成績，幾年後可能轉為環境與社會成本。

這項考驗不只存在於城市治理，同樣落在企業身上。聯合國第31屆氣候峰會（COP31）將於本月9日在土耳其安塔利亞登場，行動議程把電氣化、零廢棄與甲烷減量、氣候韌性城市、綠色工業化及「從承諾到執行」列為重點。這些看似遙遠的全球議題，最後都要落實到地方：能源轉型涉及土地與電網，極端高溫考驗都市設計與公共衛生，強降雨考驗排水與防災，產業低碳轉型則直接牽動地方就業與生活成本。關鍵不再是「要不要轉型」，而是政策如何落地，地方資源如何用在刀口上。

立法院今年6月三讀通過《資源循環推動法》，把原本偏重回收再利用的制度，往前延伸到產品設計階段，從源頭推動減量與綠色設計，政府可要求指定產品與工程易於拆解、使用單一材質，或含有一定比例的再生料，並以租稅優惠鼓勵企業投入循環經濟。這不只是環境政策，也能降低台灣對進口原物料的依賴，強化供應鏈韌性。以外銷為主的自行車、金屬加工、機械與電子零組件業者，正面對歐盟對包材、再生料、化學物質、產品碳足跡及供應鏈盡職調查的要求。地方政府若能把產業聚落、土地、能源與人才放進同一張治理藍圖，才能協助在地企業跟上國際規則。

縣市首長端出經濟大餅時，也要把居民福祉一併考量。新產業與投資能帶來稅收與就業，但若伴隨房價與租金上漲、交通壅塞與環境負荷增加，在地居民未必能分享成長的果實。轉型的成本，也可能落在高碳排產業的勞工、能源設施周邊的社區與弱勢族群身上。若缺乏配套，轉型不僅可能加劇不平等，也會削弱民眾對政策的信任。

這正是「公正轉型」在地方治理最具體的意義。永續不能只問碳排減了多少、綠電增加多少，也要追問：新的工作機會由誰取得？既有勞工能否重新培訓與轉職？高齡者與弱勢族群能否承受高溫、能源價格與生活成本的變化？下一代是否擁有更好的教育與發展機會？

選舉會選出新的首長與團隊，但2050淨零目標不應隨政黨輪替而改變。新任首長的永續表現，不在於提出多少新目標，而在於能否把法規、技術、金融、租稅與人才資源，整合成一條企業走得通、地方執行得了、居民也能共享成果的轉型路徑。選民在投票前，不妨多問候選人一句：你的城市藍圖，如何讓產業留下來，也讓居民住得下去？這才是選後最值得持續檢驗的成績單。