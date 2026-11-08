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聯合報黑白集／肉鬆打香鬆，比蝦餅還瞎

聯合報／ 黑白集

北市永安國小竟也成為<a href='/search/tagging/2/綠營' rel='綠營' data-rel='/2/239448' class='tag'><strong>綠營</strong></a><a href='/search/tagging/2/側翼' rel='側翼' data-rel='/2/194545' class='tag'><strong>側翼</strong></a><a href='/search/tagging/2/出征' rel='出征' data-rel='/2/264719' class='tag'><strong>出征</strong></a>戰場。圖為永安國小11月3日的營養午餐內容。 圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」
北市永安國小竟也成為綠營側翼出征戰場。圖為永安國小11月3日的營養午餐內容。 圖／取自「教育部校園食材登錄平台2.0」

台北市永安國小意外成為綠營側翼出征戰場。營養午餐香鬆包裝上一句「每人2g，請協助分發」，竟被綠營側翼上綱至「寒酸、市府小氣、讓孩子吃不飽」。選舉選到連香鬆都遭殃、連國小師生都中槍，還真應驗「青鳥出征、寸草不生」。

香鬆是以白芝麻、海苔、鹽等調配拌飯的提味品，並非肉鬆、魚鬆之類的配菜，本不宜添加過多，否則恐鈉攝取超標，而學生真想要也可再取，卻遭綠營以份量過少出征。在特定網友帶起「只有兩克」風向後，立即有所謂台南家長曬出十克真空包來「炫富」。

但不看不知道，一看嚇一跳。十克包裝清楚標示是肉鬆與旗魚鬆，仍被拿來做為北市香鬆的對照組，簡直比張飛打岳飛還離譜；何況市售香鬆包裝成品多少有些化學添加物，真比永安國小營養師以天然食材費心調配的現製品更佳？

拿肉鬆打香鬆，豈止是知識與常識俱缺，根本就是以錯誤資訊「誤人子弟」的現行犯。難怪永安國小老師感嘆：學校因為香鬆上新聞，真的比扯鈴還扯，比蝦餅還瞎！

這場精心炮製的「香鬆之亂」，恰似此次台北市長選舉的縮影：許多人寧被香鬆之類「髒活側翼做、帥給沈伯洋」的無腦話題帶風向，卻刻意忽略虐童案量「用猜的」，更能真實檢驗候選人誠信與能力的嚴肅話題，真是民主的悲哀！

社論 黑白集 香鬆 側翼 綠營 出征 民進黨 青鳥 2026九合一選舉

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