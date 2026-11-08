經濟日報社論／數位金融安全響起警鐘

銀行界近來發生一起令人震驚的網路銀行異常轉帳事件，數百名存戶在不知情的狀況下，帳戶內超過4,000萬元的資金竟被轉往同一帳戶。在國外，全球大型虛擬資產交易平台幣安也發生未經授權的資產移轉事件，涉及內部設備、存取憑證及系統權限管理。兩起事件的入侵方式未必相同，卻共同揭露數位金融的脆弱。科技讓金錢移動越來越快，保護資金的安全機制卻未必跟得上。

過去到銀行轉帳，必須填寫單據、核對身分，必要時還要經過行員確認。如今只要在手機上花幾秒鐘就能完成大額交易。金融科技大幅提高效率，也讓犯罪者有機會在短時間內移轉大量資金。尤其金融機構為了改善使用體驗，不斷簡化操作程序，部分安全檢查也可能隨之弱化。

網路銀行普遍使用密碼、簡訊驗證碼、生物辨識等技術，但通過驗證不代表交易確實獲得本人同意。駭客可能竊取有效憑證、操控已登入的裝置，甚至利用系統設定錯誤，繞過原本應有的授權程序。系統認得帳戶，卻未必認得正在操作的人。

更令人擔心的是，銀行往往將安全檢查集中在登入階段，對後續交易的監控相對不足。當大量款項在短時間內流向同一收款對象，或者平常很少轉帳的帳戶突然出現密集交易，系統理應立即發出警示，必要時暫停交易。若只能在客戶反應後才發現異常，再完善的補償制度也無法彌補信任的流失。

金融機構大量依賴外部科技廠商，從身分驗證、雲端服務到交易系統，供應鏈越長，安全管理越困難。任何一個環節出現漏洞，都可能影響整個金融服務。銀行可以委託廠商開發系統，卻不能把資安責任一併交出去。

金融機構也應落實最小權限原則，讓員工及外部系統只能接觸工作所需的資料與功能。高風險操作必須經過多重核准，重要系統應保留完整紀錄，並定期接受獨立資安測試。內部人員的帳號遭到盜用時，也必須有立即撤銷權限與阻斷交易的能力。

隨著AI代理人進入金融服務，未來自動轉帳、投資管理及資產調度，都可能交由AI執行。駭客若透過惡意指令操控AI，或者竊取AI代理人的操作權限，便可能在使用者毫不知情的情況下移轉資金。

金融機構必須明確限制AI代理人的權限，包括交易金額、收款對象、有效期限及撤銷方式。涉及高額資產移轉時，仍應要求本人再次確認。AI執行的每筆交易都應留下可供稽核的紀錄，讓責任能夠追溯到實際授權者。

盜轉事件後，金管會公開表示，希望金融機構將資安提升到董事會責任層級，並加強跨業防禦。這項要求值得支持，但監理不能停留在宣示。主管機關應建立更嚴格的交易安全標準，要求金融機構定期進行滲透測試、委外系統稽核與模擬攻擊演練。

銀行、電子支付及虛擬資產平台，也應建立跨機構的異常交易通報與攔阻機制。當資金快速流向可疑帳戶時，金融機構必須能即時交換警示資訊，在合法且必要的範圍內採取暫時管制措施，並設置明確的複查程序，避免無辜用戶遭到不合理凍結。

對金融業而言，資安支出不能只被視為成本。一次重大事故造成的賠償、營運中斷及商譽損失，可能遠超過平日投入的防護經費。主管機關也應要求重大事件公布調查結果與改善進度，讓外界能夠檢驗，而非由業者自行宣布安全無虞。

數位金融的發展已經無法逆轉，民眾也不可能因為資安風險而放棄網路銀行與行動支付。金融業應讓安全設計跟著服務創新同步提升，並在便利與風險之間建立合理界線。對高風險交易增加必要的確認程序，雖然可能多花幾秒鐘，卻能避免難以挽回的損失。

未來金融科技競爭，除了速度與便利，也應比較誰能更可靠和安全地保障客戶資產。民眾願意把畢生積蓄交給金融機構，所期待的最低承諾，就是自己的錢不會在毫不知情的情況下消失。