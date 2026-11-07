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聯合報黑白集／尊「貴」的國防部

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/國防部' rel='國防部' data-rel='/2/107098' class='tag'><strong>國防部</strong></a>最近不太平，近半個月有三名<a href='/search/tagging/2/軍人' rel='軍人' data-rel='/2/110738' class='tag'><strong>軍人</strong></a>死亡，<a href='/search/tagging/2/軍方' rel='軍方' data-rel='/2/262493' class='tag'><strong>軍方</strong></a>卻提不出具體說明。聯合報系資料照
國防部最近不太平，近半個月有三名軍人死亡，軍方卻提不出具體說明。聯合報系資料照

國防部最近不太平，近半個月有三名軍人死亡，軍方卻提不出具體說明。立委罵國防部長顧立雄胡說八道，顧立雄則動怒反嗆；直到次日，肇事單位的長官才雙遭調職。為此，洪仲丘時的「國防布」之說，又重新現身江湖。

與此同時，先前備受爭議的「戰備水」風波，幾經折騰招標，竟從原先的每瓶一二○元降為卅五元，總共省下四億公帑。可見，在野監督之必要。當初軍方聲稱國內沒有任何廠商能生產這類長效型戰備水，因此必須由代理商自國外進口，並堅持「一毛錢都不能刪」。事實上，國內的悅氏和統一早就具備生產戰備水的能力，那些主事軍官連市場調查都草草了事，不覺得羞愧嗎？

對此顧立雄坦承，未來對前期的商情調查要改進，並優化採購流程。這樣說，未免太輕描淡寫了。生產長效水不需要什麼複雜的技術，以往國內市場無此產品是因為沒有需求，而不是廠商做不出來。試想，若連長備水都要靠進口，我們的國防韌性豈不是太漏氣！

國防部這類「高貴」事件層出不窮。去年在「強化防衛韌性」特別預算中，規畫為衡山指揮中心購買四十四張單價五萬元的「長官椅」，包括一張二五○萬元的兵棋室會議桌，還有賣馬桶的公司要代理進口五億多元高性能炸藥。這種故事聽多了，讓人對高貴的國防部更感困惑。

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國防部最近不太平，近半個月有三名軍人死亡，軍方卻提不出具體說明。立委罵國防部長顧立雄胡說八道，顧立雄則動怒反嗆；直到次日，肇事單位的長官才雙遭調職。為此，洪仲丘時的「國防布」之說，又重新現身江湖。

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