經濟日報社論／AI行情退燒 價值考驗才開始

美股科技股5日全面崩跌，那斯達克指數重挫逾5%，比之前的波段高點下跌逾10%，正式進入中期修正區，費城半導體指數單日更暴跌逾一成。賣壓隨即蔓延亞洲，台股6日盤中一度重挫逾3,700點，終場下跌1,873點，收在39,701點，失守4萬點大關，是史上第四大收盤跌點；南韓股市也觸發熔斷機制。AI行情是否淪為泡沫，已成為全球股市的嚴峻考驗。

這波賣壓的導火線之一，來自於美國期中選舉後，資料中心開發面臨更大的政策不確定性。民主黨拿下國會參、眾兩院，德州、喬治亞州與俄亥俄州的州長當選人在選前均主張暫停資料中心開發。電力成本升高究竟應由誰承擔，如何保障地方水資源，也成為各州討論如何監管資料中心的焦點。

高盛機構的研究指出，全美規劃中的資料中心容量，約有45%位於州長當選人承諾將採取進一步限制措施的各州。若相關承諾落實，並使建設放緩，晶片、伺服器與電力設備的採購時程也可能跟著延後。

股市氛圍隨之丕變，投資人從「買進所有AI」，轉向「質疑所有AI」概念股。從那斯達克指數、費城半導體指數，到南韓三星電子、SK海力士與台積電，AI權值股無一倖免，外資也連日大舉賣超台股。

再者，中東戰局再度升高，國際油價節節上漲，通膨壓力隨之升高，加上已開發國家政府負債沉重，各國公債殖利率大幅上升，公司債殖利率也同步走高，AI業者的集資成本因而提高，進一步加重AI類股的賣壓。

目前各界關切的焦點，在於AI榮景最終究竟是造就經濟轉型，還是股市AI行情泡沫化？兩者很可能都對。從較長期間觀察，AI將能改變世界。無論程式編碼、電話客服、數據管理、客戶開發、風險監控、文稿撰寫、醫療診斷及製藥創新等領域，生產力都將大幅提高，人形機器人、自駕車等領域也將因AI加入而深受裨益。

然而，這並不意味目前的AI業者、投資者與股市投資人，長期都將成為贏家。目前全球AI服務仍供不應求，用戶選擇相對有限，基本上是賣方市場；但AI投資榮景持續到某一時點，就會輪到需求當家。歷史經驗顯示，每當驚人的新科技問世，都會吸引大量資金湧入，到最後供給往往大於需求，新科技的價格隨之崩落，多數業者在泡沫破滅中遭到淘汰，只剩少數幾家寡占市場。

股市還存在其他風險。每當科技出現驚人突破、股價高漲時，企業往往趁機大量發行股票吸收資金，以鞏固本身的領先地位，新出爐的富豪也會快速將持股變現。各大雲端業者為支應龐大資本支出，大舉發債籌資，並放緩買回庫藏股，市場資金供需因此轉變，可能使AI尚未充分發揮效益之前，股市泡沫便先破滅。

目前來看，AI的發展仍有廣大空間；但產業前景看好，不代表所有投資都能獲得回報。投資人至少面對兩項風險：第一，AI究竟能創造多大商業價值、何時轉化為企業獲利，仍有許多不確定性；今日的樂觀預期，日後可能必須大幅修正。第二，即使看對AI的發展方向，也未必選對最後勝出的企業。技術改變世界，與投資人賺到報酬，終究是兩回事。

判斷AI行情是否出現泡沫，可以觀察四個O：股價是否過高（Overvaluation）、投資人的持股比重是否過高（Overownership）、企業是否過度投資（Overinvestment），以及是否過度舉債（Overleverage）。這些指標並非預測行情反轉的時鐘，卻能提醒市場：當估值、持股、資本支出與槓桿同步攀升，承受預期落差的空間就會縮小。若營收與獲利追不上投入，或資金成本持續升高，產業與股價便可能面臨調整。

AI的長期價值，不會因股市修正而消失；景氣循環，也不會因技術突破而終結。真正能穿越循環的企業，必須把技術優勢轉化為客戶願意付費的服務，再將龐大投資轉化為持續的獲利。對投資人而言，看好AI，更要看清價格與風險。AI可以改變世界，卻不可能讓任何的相關投資都變得合理。