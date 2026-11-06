聯合報黑白集／民調還是「民造」？

民調應是測量民意的溫度計，圖為《TVBS》10月公布台北市長選舉民調。 圖／取自《TVBS》民調中心

選舉未到，民調先瘋。各路民調滿天飛，有的像在製造民意。數字一出，經媒體與社群推波助瀾，票還沒投，彷彿勝負已定。且問：民調是測量民意的溫度計，還是替候選人加溫的電熱器？

有些民調尤其神奇：各選區的長期投票傾向有跡可循，調查結果卻翻天覆地，彷彿一夕變心。更耐人尋味的是，有些民調主持人如同「百變天王」，上回打著甲社團名義，這回改掛乙社團招牌，目的就是在選前拋出聳動數字。

選民立場不會永遠不變，但民調也可能失準。若一再偏離真相，卻只是換招牌捲土重來，這是在研究民意，還是經營政治化妝術？

近年選戰愈來愈像行銷競賽，各陣營忙著打造候選人形象，利用造勢將支持者熱情維持在高潮。不可否認，包裝、造勢是必要策略，候選人好的理念需要傳播營造才能贏得認同。但選民永遠不該忘記：技巧終究只是手段，不該喧賓奪主，壓過民主政治的本質。

民主的本質，終究是選賢與能。若政治人物的心思，全花在製造聲量、操作群眾情緒，選舉便只剩下熱鬧表演。選戰可以靠包裝吸引目光，施政卻得接受考驗。會選舉，不等於會治理；會造勢，更不代表會做事。

選舉需要技巧，但政治更需要解決問題、承擔責任。如果社會上下普遍認為，贏得選舉就是政治全部，輸掉的就必然是民主。