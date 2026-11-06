經濟日報社論／共和黨敗選 台灣更須守住談判籌碼

美國期中選舉共和黨失去參眾兩院多數，川普的國內施政將面臨更多牽制，但台灣不能因此期待美國經貿壓力減輕。美聯社

美國期中選舉共和黨失去參眾兩院多數，川普的國內施政將面臨更多牽制，但台灣不能因此期待美國經貿壓力減輕。當川普政府國內政策不易推進，對外要求貿易夥伴增加採購、擴大投資與開放市場，可能成為川普展現政績的重要途徑。

台灣對美貿易順差持續擴大，今年前八個月達1,477億美元，已超過去年全年1,468億美元。台灣已成為美國第三大貿易逆差來源國，僅次於越南及墨西哥。川普對於貿易順差錙銖必較，台灣須防範順差成為美方不斷要求台灣加碼的理由。

台灣對美貿易順差幾乎全部來自AI伺服器與半導體等科技產品，既展現台灣的製造能力，也是美國需求帶動的結果，不能直接等同於台灣市場不夠開放，更不能據此認定雙方貿易只有台灣受益。

然而，產業互補未必能消除政治壓力。川普重視雙邊貿易差額，也習慣以投資與採購金額彰顯談判成果。順差愈大，台灣愈可能被要求增加民間及軍事採購、擴大赴美投資，甚至承擔更多市場開放義務。問題在於，若美國科技需求持續成長，即使台灣增加採購，順差仍會擴大，難道台灣就必須一再加碼？

更值得警惕的是，台灣已積極回應美方期待，川普卻仍多次指稱「台灣偷走美國晶片生意」。這說明大額投資承諾，未必能改變他的政治敘事；台灣付出更多，也不保證換來較少責難。

這種說法不能僅被視為政治人物的口頭習慣。當台灣的產業成就被描述為美國的損失，投資與採購便容易被當成理所當然的補償，而非互利合作。若接受這套前提，台灣無論作出多少承諾，都可能被認為仍然不夠。政府應強力表達，台灣半導體競爭力來自長期研發、人才培育與製造能力的累積，並非竊取他國產業。

未來關稅談判不能只問稅率降到多少，更要重視交換條件能否確立。301產能過剩調查的結果與半導體232關稅安排，都可能影響企業成本與布局。台灣應釐清各項措施如何銜接、優惠適用範圍與維持條件，避免不同議題分別談判，最終卻形成承諾不斷增加、待遇仍不穩定的結果。

談判尤其需要建立邊界。既有承諾不能在下一輪協商中被視為理所當然，再要求台灣以新增讓步換取原有待遇。若美方因順差擴大提出更多要求，台灣應主張共同檢視貿易結構與既有合作成果，而非逕自接受加碼。協議的價值，在於提高可預期性；若條件隨政治需要不斷變動，再低的名目稅率，也難以支持長期投資。

台灣也須完整呈現對美合作的共同利益。美國企業因台灣供應取得的競爭優勢、台灣企業赴美創造的就業，以及對美採購的經濟效益，都應成為溝通基礎。政府不能只反覆強調台灣的重要性，更應讓美國理解，對台施壓過度，同樣可能增加美國企業成本、拖慢投資進度。

對內則須守住商業與財政原則。採購應符合實際需求、價格合理性與供應安全；投資應尊重企業評估，也須考量國內研發、人才與產能的延續。科技出口帶來的順差，不宜成為要求其他產業承擔額外市場開放成本的理由。政府應交代誰受益、誰受衝擊，以及配套資源從何而來，不能僅以對美關係重要，取代具體的成本效益分析。

共和黨敗選之後，川普可能更急於爭取可見成果，台灣則更須看清合作與讓步的界線。深化台美關係，應該以相互利益與可信規則為基礎，不能建立在台灣必須持續補償美國的敘事上。

台灣願意合作，也已付出，但各項承諾都應有相應的合作成果，每一次談判都應增加政策的穩定性，而非成為下一輪加碼要求的起點。