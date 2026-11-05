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聯合報黑白集／藍色海嘯席捲川普

聯合報／ 黑白集

<a href='/search/tagging/2/川普' rel='川普' data-rel='/2/104134' class='tag'><strong>川普</strong></a>領軍的<a href='/search/tagging/2/共和黨' rel='共和黨' data-rel='/2/103897' class='tag'><strong>共和黨</strong></a>在期中選舉大敗。 路透
川普領軍的共和黨在期中選舉大敗。 路透

政治沒有永遠的贏家。兩年前川普大勝賀錦麗，遂以「川皇」姿態對全球頤指氣使，把鄰居盟友踩在腳下。兩年後的期中選舉，他領軍的共和黨被打得落花流水，參眾兩院都易手。開票夜，「藍色海嘯」席捲共和黨控制的紅州，連美股期指也驚嚇重挫。

這次民主黨的「藍色浪潮」，帶來海嘯級的翻盤。傳統深紅的共和黨鐵票區逐一變色：堪薩斯選出了近百年來首位民主黨參議員，德州發生超級震撼翻盤，南卡驚奇爆冷變藍。連同北卡和喬治亞的選舉結果，大大重塑了美國南方的政治版圖。參眾兩院的控制權易手，華府的權力洗牌，都意味川普將面對嚴酷的跛腳危機。

勝利雖然歸於民主黨，但推促這場藍色海嘯的力量，卻是來自美國人民。在川普胡作非為時，居國會少數的民主黨其實沒有太大的制衡能力，許多時候，他們只能發出微弱的批評聲音。

但川普發動全球關稅戰使自由貿易受到破壞，發動伊朗戰爭使能源陷於危機，用剝削及脅迫他國投資美國以達成「使美國再度偉大」，在在違反了美國民眾信仰的公平正義價值，也讓人民的生活更形困頓。民眾以集體意志，透過選票來削弱川普的濫權，他們才是真正的民主仲裁者。

美國這場藍色浪潮，對台灣民眾是一場絕佳演示：拒絕當執政者的應聲蟲，才是追尋民主的正途。

社論 黑白集 川普 民主黨 賀錦麗 共和黨 選戰

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