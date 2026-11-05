聯合報社論／藉APEC上演兩岸對抗戲碼，誰能獲利？

2001年APEC部長會議，主持聯合記者會的中共外長唐家璇斷然拒絕我經濟部長林信義（中）的發言要求，行政院對此表達強烈不滿。 聯合報系資料照

今年ＡＰＥＣ峰會十八日將在深圳舉行，美中俄領導人可能藉此舉行歷史性會晤，因而備受矚目。今年，北京並未依慣例派特使將ＡＰＥＣ經濟領袖峰會邀請函送達我國，僅以電子郵件通知。此外，北京也宣布ＡＰＥＣ的外交經濟部長會議改為「線上視訊」進行，理由是為「確保會議效果」。面對這些變數，賴政府聲稱仍將派代表參加領袖會議，但人選未定。

北京以「電子郵件」寄送ＡＰＥＣ領袖峰會邀請函，確不符ＡＰＥＣ慣例；但在兩岸關係惡劣未解下，其實並不意外。上次的例子，是二○○一年扁政府時，中方主辦ＡＰＥＣ上海峰會，僅以「傳真」發送邀請函，和這次的電子郵件一樣換湯不換藥。但在二○一四年馬政府任內，北京主辦ＡＰＥＣ北京峰會，由於兩岸關係好轉，中方指派國台辦副主任龔清概來台，將邀請函親自送交陸委會主委王郁琦，雙方互動完全符合外交禮儀。

二○○一年的ＡＰＥＣ上海峰會，無疑是兩岸關係的一場噩夢。當時陳水扁在精密的政治策略思考下，決定指派前副總統李元簇與會，一方面聲稱要突破「財經官員」的框架，提升台灣的國際參與層級，並測試北京的底線。另一方面，也當成外交上「進可攻、退可守」的棋子：若能成行則是外交大獲全勝，或不能成行，則正可指控中共霸權打壓台灣的嘴臉。結果，中方以李元簇並非「財經領袖」而拒發邀請函，那次台灣缺席了領袖會議，民進黨則賺到了「中共打壓」。

那次峰會的另一衝突大戲，發生在部長會議舞台。當時台灣媒體向大會主席中共外長唐家璇提問，問到李元簇缺席是否讓中方感到遺憾，因使用了「中共」一詞，讓唐家璇大感不悅而發言訓斥。此時，以經濟部長身分與會的林信義舉手發言，試圖作補充說明；未料唐家璇大手一揮回絕，稱沒有必要再浪費時間。台灣代表團隨即退席抗議，消息傳回國內，輿論一片譁然。在那樣的氛圍影響下，一個多月後的立委及縣市長選舉，藍軍遭到重挫，民進黨在國會首度成為第一大黨，而扁政府也自此一路走偏。

由此可見，ＡＰＥＣ峰會看似行禮如儀，但兩岸角力一有突槌，也可能掀起巨浪，對國內政情造成重大衝擊。而民進黨深諳「抗中」牌之好用，對它有利無害，因而屢試不爽。二○一九年香港的反送中運動，對次年的台灣大選造成莫大影響，也是同樣的政治和心理作用所致。這一次，ＡＰＥＣ深圳峰會距台灣地方選舉僅僅十天，賴政府會不會想要藉此機會再製造一些兩岸齟齬，以「介選」或「打壓」為名，再撈一次選舉便宜？

再看北京的態度，這次突然宣布將「部長會議」改為視訊，打破ＡＰＥＣ「場邊外交」的慣例，令各國困惑。此舉，或許是為了減少人員接待和互動的變數；然而，在深圳這樣以經濟特區崛起的城市舉辦峰會，卻刻意減縮各國人員互動機會，顯得很不相稱。如果說這是為了因應美中俄三國峰會舉行，因而必須調整ＡＰＥＣ的安排重心，那賴政府就須更謹慎行事，挑選有見識的經濟代表與會，以免因小失大或遭邊緣化。無論如何，兩岸都不能再重演二○○一年缺席領袖峰會及外長無禮待客的難看戲碼。

我方的ＡＰＥＣ領袖峰會代表，在張忠謀及林信義皆婉拒下，賴政府若能請出台積電總裁魏哲家與會，將是最貼合當下全球ＡＩ潮流的人選。退而求其次，曾經與會的宏碁創辦人施振榮也是極佳人選。結果如何，就要看政府的努力了。