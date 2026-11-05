經濟日報社論／美國選後變局 台灣須重思對美戰略

民主黨在期中選舉大獲全勝，將終結美國總統川普在第二任期頭兩年受惠於共和黨「完全執政」的局面。 美聯社

美國期中選舉是對現任總統施政的檢驗。生活成本居高不下，加上選民對關稅政策與伊朗戰事的不滿，共和黨失去參、眾兩院多數，川普後半任期將面臨更強的國會制衡。選後，川普表示願在移民等議題上與民主黨合作，但也揚言否決「瘋狂的提案」，府會攻防勢將加劇。

眾院民主黨規劃在明年1月新國會開議後的前100小時啟動百日議程，包括尋求撤銷部分關稅、就對伊朗戰事付諸表決、恢復《平價醫療法》加碼的保費補助，以及撤回對醫療補助計畫的削減。民主黨也可透過委員會調查川普家族是否涉及利益衝突。兩院易手讓民主黨得以主導國會議程，但一般法案若遇參院冗長辯論，通常須有60票才能終結辯論。即使兩院通過，川普仍可否決，國會須由兩院各以三分之二多數推翻。

對台灣而言，此刻應以更宏觀的視野檢視對美關係，並從國會、關稅與AI投資三方面著手。

首先，台灣應把握國會改組，鞏固跨黨派的對台支持。民主黨將主導委員會議程，台灣應及早與兩黨議員及相關委員會建立工作關係。經貿上，可結合在美投資的台商與美國產業夥伴，向議員說明台灣投資如何帶動當地就業與製造，以及關稅變動如何影響美國企業的採購成本和投資計畫。安全上，可爭取國會運用聽證與預算審議，要求行政部門定期說明已核准軍售案的交付時程，並就延宕項目提出改善方案。

其次，台灣應分辨美國各項關稅的法律依據與適用範圍。今年2月，美國最高法院裁定，《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）未授權總統課徵關稅。川普政府隨後依第122條實施臨時進口附加費，該措施已於7月屆期，美方隨即依第301條措施實施強迫勞動相關關稅。依這項措施，台灣適用品項的最惠國稅率若低於10%，加徵後補足至10%，原稅率已達10%者則免再加徵。半導體等第232條產業關稅另有適用規則，台灣在台美對等貿易協定（ART）中已爭取到最優惠待遇。

台美協議原以IEEPA對等關稅為基礎，IEEPA關稅失效後，協議中的稅率承諾如何銜接新的301措施，仍待雙方確認。眾院民主黨即使推動撤銷部分關稅，台灣出口商能否受益，仍要看最終調整的是哪項措施、涵蓋哪些產品。政府應逐項釐清主要輸美產品的稅率、豁免與疊加規則，並向美方確認協議承諾如何落實，讓企業有據可循，能夠報價、接單與規劃投資。

再者，美國AI算力擴張面臨的地方阻力，值得台灣留意。賓州大學安能堡公共政策中心今年夏天的調查顯示，69%的民主黨受訪者反對在住家附近新建資料中心，共和黨受訪者也有54%反對。地方反彈橫跨兩黨，在民主黨支持者中尤其明顯。民主黨掌握國會後，資料中心的用電、用水與電網擴建成本由誰負擔，可能受到更多關注。個別專案能否如期推進，仍取決於州與地方的許可及電力供應。

即使AI服務需求持續成長，若建照或併網延誤，新增算力就可能晚於預期，晶片、伺服器及相關設備的採購時程也可能隨之調整。對台廠而言，客戶宣布的資本支出有多少能按期轉為訂單，要看個別專案能否如期動工與併網。企業應把這些進度納入產能與交貨規劃。

華府權力重新分配，讓台灣有更多機會透過國會推動議題，也更需要與掌握執行權的白宮及相關部會保持溝通。國會可要求行政部門說明關稅與軍售進度，稅率如何適用、裝備何時交付，仍須由行政部門落實。台灣應把跨黨派支持化為明確的關稅規則、可追蹤的軍售時程，以及能落地的科技合作，讓台美關係經得起華府下一次權力更替。