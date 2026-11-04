聯合報社論／別讓虛偽政客在失焦選戰中騙走你的一票

經過兩場唇槍舌戰的辯論，藍營北高兩位候選人的表現突出，終於讓稍早民調低迷的士氣止血回溫。還剩廿多天的選戰，國民黨能否穩住陣腳，把九合一選舉拉回主軸，拉回民主制度的「類期中選舉」制衡主調，將是朝野拚搏的勝負關鍵。

美國昨天進行期中選舉，其設計就是藉由國會部分席次改選，讓選票能在總統任期中反映民眾意向，藉以制衡或引導政策方向調整。我國的選制設計，也有把地方選舉當成「類期中選舉」的概念，使地方選舉結果成為中央政府的執政調整思考。也因此，各政黨在地方選舉的勝負，對未來總統大選也有決定性的引導作用。

尤其，台灣民眾的投票傾向，常有所謂「制衡效應」，很容易表現出對執政黨的不滿。例如，二○一四年地方選舉國民黨大敗，馬英九辭黨主席，閣揆江宜樺下台；二○一八年地方選舉「韓流來襲」，蔡英文辭黨主席，賴清德稍後交出閣揆棒子。二○二二年地方選舉爆發林智堅論文抄襲案，「討厭民進黨」成為主話題，蔡英文再度辭去黨主席，蘇貞昌則請辭閣揆。這也正是稍早盧秀燕和蔣萬安說要藉九合一選舉「倒閣」的理由，然而，這個訴求至今仍未成為國民黨的選舉主軸。

這次選舉，民進黨採取的策略是「淡化政黨色彩」，所以往年的遍地綠色文宣多半被粉紅色或橘色所取代。圖為民進黨台北市長參選人沈伯洋1日在大安大安森林公園市政開講。中央社

由於國民黨內的組織動員能量不足，加上提名過程自亂陣腳，許多縣市都因擺不平呈現紛亂，使選舉起手式居於下風。再加上國民黨對於「北藍南綠」的傳統結構過於自信，未意識到這是一場資源、武器極不對稱的選戰，選戰節節打到攻守易位。何況，民進黨傾府院黨大軍之力進襲，更讓在野黨窮於應付。

最明顯的是，「代理檢察總長」是由遭國會否決的徐錫祥領軍全力查賄，司法失去中立，查賄分顏色便不足為奇。執政黨候選人造勢時，現場可分發豐盛便當；但在野黨候選人在有獎徵答中想送盒太陽餅，都被盧秀燕制止，擔心有「超過卅元」的爭議。在野人士質疑執政黨候選人有弊案，連外籍勞工發傳單都被羈押，司法成為當局的最佳政治武器，遑論在野黨候選人動輒被押或遭司法偵辦困擾。

這次選舉，民進黨採取的策略是「淡化政黨色彩」，所以往年的遍地綠色文宣多半被粉紅色或橘色所取代，要以「親民」作風爭取選票。也因此，大罷免發起人沈伯洋搖身一變成為暖男，至於抹黑攻擊的「髒活」，便由其他媒體網軍自告奮勇代勞。但如此一來，這場選戰非但沒有變得「快樂希望」，反而充滿更嚴重的霸凌。

尤其在ＡＩ超級電腦的助攻下，蔣萬安質疑沈伯洋的臉書發文，可以創下一夜遭數十萬留言攻擊的金氏紀錄；其他藍營民代或媒體記者遭到綠網軍出征的頻率，也高到破表。包括ＴＶＢＳ和三立合辦電視辯論，電視台共識要關閉彈幕彩蛋功能，卻因沈陣營宣稱是「應ＴＶＢＳ要求」，也讓ＴＶＢＳ飽受攻擊。如此扭曲的現象，又豈是綠營一句「正面選舉」的包裝所能掩蓋得了？

面對這場充斥行政不中立、司法不公平、資源不對稱的選舉，在野黨打來備極艱辛。若要撥亂反正，在野黨必須把主軸拉回中央，讓民眾了解這場選舉不只是對哪位候選人的喜好選擇，這也是一場對民進黨執政的信任投票，更要提醒選民對賴清德和卓榮泰的種種違憲作為保持清醒與警惕。否則，若只從一人一地的角度來決定投票意向，極可能忘記賴政府執政下的諸多國家困境與不公，忘記徐佳青等官員如何把民意踩在腳下。

這場選舉，大家要守護好民主，別讓虛偽政客騙走你的票！