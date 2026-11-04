經濟日報社論／泛公股金融整併 壯大國際競爭力

圖為國票金。聯合報系資料照

立法院財委會8月時召開泛公股金融機構合併公聽會，泛公股金融整併再度成為政策議題。從近年的發展來看，政府對金融機構的政策思維，已不同於過去推動民營化的方向，而更重視維持公股在金融體系的影響力。

政府是否持有金融機構，可以有不同的政策選擇；但若已選擇持續維持甚至擴大泛公股控制，就有必要回答：為何需要同時控制多家業務高度重疊、彼此競爭的金融機構？現有架構是否仍是最有效率的資源配置？因此，政府應重新檢視泛公股金融版圖，並將公公併納入強化金融競爭力與金融穩定的改革選項。

公公併不能為合併而合併。規模變大，不代表競爭力一定提高；如果只是把資產負債表相加，不但未必產生綜效，還可能增加人事、組織與資訊系統的整合成本。現在應是重新整合泛公股金融版圖的時候，可依整併難度與政策目標，分三階段積極推進。

第一階段，可以從目前已啟動的四家公股投信整併開始。第一金（2892）、兆豐（2886）、合庫與華南（2880）旗下四家投信已通過合併案，這些公司規模很小、業務複雜度較低，適合作為公股整併的第一個試金石。但四家變成一家不代表成功，整併後應檢驗資產管理規模、市占率、成本效率、獲利及產品競爭力是否改善。

第二階段，可以評估國票金（2889）與彰化銀行的整合，其意義不只是擴大規模、業務互補，更在於金融穩定。國票金主要事業以票券、證券等直接金融業務為主，其中票券金融較依賴短期市場資金，資金則大量運用於債、票券投資，具有資產負債期限不對稱的特性。當金融市場劇烈波動或資金緊縮時，流動性管理的重要性便會升高，央行金融穩定報告也持續關注票券金融公司的流動性風險。

彰化銀行的資產規模遠大於國票金，並具有商業銀行體系與存款基礎。兩者若整合，可形成涵蓋銀行、票券與證券等業務的金控集團，真正應檢驗的是能否透過更多元的業務與資金結構，以及是否提升面對市場資金緊縮時的金融韌性。相較於第一階段，第二階段才是真正進入金融機構層級的公公併，兩者可以同時進行。不過，國票金與彰銀（2801）均有民股股東，整併涉及股權結構、換股條件與股東權益，仍須取得股東支持及主管機關核准，複雜度也遠高於投信整併。

第三階段，才是難度最高的金控層級整併。這一階段不能僅思考業務互補，更需要「強強聯合」提升競爭力。近年台灣半導體及相關供應鏈持續赴美國、日本及歐洲布局，生產基地與客戶遍布全球，此時需要的已不只是國內授信，而是跨境聯貸、外匯避險、現金管理、供應鏈金融及海外併購等全球金融服務。台灣產業已走向世界，金融業的國際化能力也必須跟上。

因此，可以評估經營體質良好且具有海外經營基礎的泛公股金控進行整併，集中資本、人才、科技與海外資源，建立更有能力服務台灣跨國企業的金融平台。衡量整併成敗不能只看總資產與排名，而應觀察海外獲利、國際企業客戶、跨境金融及資產管理能力是否真正提升。

這也可以與台灣發展亞洲資產管理中心的政策結合。大型金融集團若能提升跨境金融、財富管理與資產管理能力，不僅可以跟隨台灣企業走向海外，也更有條件吸引海外企業、投資人與資金進入台灣，使台灣逐步成為區域性的資產管理與籌資平台。

台灣金融業真正需要的，不是單純把金融機構變少，而是讓金融機構變強，也讓金融體系更穩。泛公股整併可以分三步走：第一階段從投信整併檢驗規模經濟；第二階段透過國票金與彰銀的整合，強化業務互補與金融穩定；第三階段再推動金控層級的強強聯合，提升國際競爭力，並支援台灣企業全球布局。