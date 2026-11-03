聯合報社論／後洪仲丘的「國防布」，屠龍者終成惡龍

國軍近半個月發生三起不幸死亡事件。圖為國防部長顧立雄。 聯合報系資料照

賴總統一再高喊「國防韌性」，軍中卻接連發生不幸事件，半個月流失三條人命，讓「新國防布」再成輿論焦點。王姓女中尉墜樓案、吳姓少校心肌梗塞猝死案，以及劉姓上兵休假自傷死亡事件，都讓人不捨。民進黨曾因洪仲丘案踢爆「國防布」而攫取政治資源，執政後更口口聲聲強化台灣韌性；如今不僅編織了層層「新國防布」，還意圖以集體謊言遮羞護短，卻終掩蓋不了「惡龍」本質。

「新國防布」層層包裹看似複雜，事實上要依循權責追循，即不難釐清兩條主線。第一條主線，在國防部長顧立雄手中。國軍除了近半個月發生三起不幸死亡事件，據國防部統計，近三年共發生卅七件不當管教事件、二三三件性平事件、六件性侵害和六十件自傷案。其中，今年至今已發生十九件自傷案，超過去年的十七件。軍方內部管理和心輔機制，形同虛設。

立法院外交國防委員會為此邀國防部進行專案報告。國民黨立委徐巧芯質詢王中尉墜樓案，顧立雄答稱有展開關懷輔導，就診心輔機制也介入。徐巧芯批此一官式回應是「胡說八道」，顧立雄高聲反嗆，兩人爆發激烈口角。顧立雄次日放軟身段，稱已將王中尉所屬二○六旅旅長及政戰主任「調職」。高調的「顧部長」，對比他在洪仲丘案力戰國防部的「顧律師」角色，讓網路社群炸鍋，痛批他「屠龍者終成惡龍」。

第二條主線，要回到立委沈伯洋、也是台北市長候選人身上。二○六旅除鬧出疑似霸凌墜樓案，還傳出義務役男財物被竊遭吃案。爆料者事後向沈伯洋陳情，卻無下文。沈伯洋則稱，是在光復節連假收到陳情，收假後立即致電國防部，國防部還說他「是第一時間關心這案子的人」。徐巧芯駁稱，她早在一個多月前即已詢問國防部，並回覆陳情人。另也有士官長表示，寫信給沈伯洋未獲回應，只好改到社群平台發文點名希望沈伯洋關心此案。

看似無關的兩條線，卻直指民進黨政府的核心問題。當年靠掀開「國防布」獲取名位的人，執政後理應更加完善部隊管理、保障軍中人權。但國防部反在三年內發生六十件自傷、半個月釀出三條人命，還極力織造「新國防布」，何其諷刺！

顧立雄不僅是當年洪仲丘案律師，還推動廢除軍審；他出任國防部長後，國軍服役環境卻比當年更惡劣，他非僅不用心，竟還高調與立委對嗆。洪仲丘案後的革新問責制度，到顧部長時代又作廢了嗎？

沈伯洋當年也是洪仲丘案義務律師團成員，擔任發言人。如今，他則是立院國防委員會委員，擅長認知作戰與社會韌性等議題，知悉捍衛國軍基層權益對建構防衛韌性之重要。在他以全新人設力拚台北市長選舉之際，他選擇不辭立委職務，卻把攸關部隊管理與軍中人權的陳情晾在一旁。這種態度，等於在幫「新國防布」助勢，置登門陳情求助的基層官兵和家屬於不顧。

最為不堪的是，沈伯洋面對質疑，還自誇國防部告知他是「第一個關心的立委」。很顯然，若非國防部隱瞞事實，就是沈伯洋在說謊，目的在維護其人設不致崩塌。但役男求援被擱置一個月，士官長寫信也石沉大洋，這些殘酷的事實哪裡遮掩得住？更何況半個月三條命的悲劇，就在眼前。

大罷免發起人曹興誠，將台北市長選戰比喻為「菩薩和邪靈的對決」。誰是菩薩猶待驗證，但檢視「新國防布」，當初的「屠龍者」已成「惡龍」；而輕忽基層求救卻為惡龍聲張者，在無助士兵與家屬眼裡，恐已近乎邪靈！