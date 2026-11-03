聯合報黑白集／另類「南北大戰」

台南車站公共鋼琴爆紅，光復節連假擠滿人潮。 圖／取自黃偉哲粉專

台南火車站的公共鋼琴，因吸引大量素人、網紅甚至藝人、音樂家演奏、舉辦快閃活動而爆紅，被戲稱「台南國家音樂廳」。台南人引以為傲，卻也出現「台北為何沒有」的聲音。這是繼「南北滷肉飯」和「南北肉粽」後，一場另類的「南北大戰」。

事實上，近日台北火車站內的公共鋼琴，也有不少身懷絕技的演奏者現身，拉赫曼尼諾夫、貝多芬名曲流淌在火車站大廳，將這場「南北大戰」推向另一個高潮。這場大戰沒有輸贏，只有不花錢的音樂推廣，和民眾人文素養提升。

遺憾的是，有些人見縫插針，「拉南踩北」。曾代表綠營參選新竹市長的交通部主秘沈慧虹就說，台北車站大廳的公共鋼琴「似乎比較寂寞」。綠委吳思瑤甚至暗諷台北沒有公共鋼琴，說要「向沈伯洋許願」；被民眾指正後，還不肯道歉更正。

台南公共鋼琴爆紅，是一時現象或文化底蘊；台北火車站的公共鋼琴「比較寂寞」，是台北人比較疏離，或是民眾「習慣成自然」，其實無關緊要。重要的是，藉由民眾自主行動，讓音樂走入大眾視野，就是多贏。

政治不是生活的全部。吳思瑤是北市民代，不應不知首都有六處公共鋼琴；卻為了助選刻意貶低台北，未免有失格調。這種文化的南北大戰，政治人物還是別亂蹭，把舞台還給民眾，安分當個觀眾就好。