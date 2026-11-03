經濟日報社論／AI榮景下的投資焦慮

美國股市10月重挫，科技股成為重災區，那斯達克100指數全月跌幅超過5.8%，市值蒸發逾2兆美元。過去兩年帶領全球股市上漲的人工智慧，如今竟成為投資人急著拋售股票的理由，AI前景真的變了嗎？

市場擔心的事情其實很簡單，科技巨頭不斷宣布投入數千億美元興建資料中心、採購晶片、訓練模型，卻遲遲無法證明這些支出能帶來相對應的利潤。投資人過去願意相信未來，現在開始要求看到回報。

輝達最近的商業策略尤其值得注意，這家全球最受矚目的AI晶片供應商，除了銷售GPU，還積極投資購買其產品的企業，甚至承諾採購客戶尚未售出的算力。

CoreWeave就是典型案例，這家從加密貨幣挖礦轉型的雲端業者，大量採購輝達晶片，建立AI資料中心，再把算力出租給微軟、OpenAI等企業。輝達既是供應商，也是投資者，還承諾在特定條件下購買CoreWeave的閒置算力。

這種安排有助於新興企業取得資金，加速AI基礎建設，卻也引發疑慮。假如供應商投資客戶，客戶再拿資金購買供應商的產品，帳面營收固然增加，最終需求究竟有多少來自願意長期付費的使用者？

技術進步的速度與企業獲利的速度未必一致，AI服務看似方便，背後卻需要昂貴的GPU、龐大的電力與持續更新的模型。使用者愈多，運算成本也可能跟著增加，未必能像傳統軟體那樣享有明顯的規模經濟。

企業願意花多少錢購買AI服務，更是現實考驗。免費使用者可以迅速累積，真正願意支付足夠費用的客戶卻需要時間培養。倘若AI公司只能靠低價吸引客戶，再靠外部融資彌補虧損，市場終究會失去耐心。

過去投資人最關心AI模型有多聰明，現在更在意資料中心何時回本。Meta、Alphabet、亞馬遜等科技巨頭持續提高資本支出，投資金額動輒數百億美元。設備折舊、電力供應、融資利息及晶片更新，都會侵蝕未來利潤。

信用評等機構也開始警告，科技企業與AI相關的財務負擔，可能比市場目前掌握的數字更大。部分資料中心透過借款、租賃及特殊融資安排擴張，風險未必完全反映在一般投資人熟悉的財務指標中。

利率環境又增加了壓力，當融資成本提高、折現率上升，回收期較長的投資，其吸引力也會下降。只要市場稍微調低AI成長預期，高估值科技股就可能遭遇劇烈修正。

在2000年前後的網路泡沫，當時網際網路確實改變世界，亞馬遜等企業的存活和發展也證明長期價值，但許多投入網路建設的公司仍然倒閉。看對技術方向，還要有可行的商業模式和生意，企業才能長存。

對台灣而言，AI熱潮帶來難得的產業機會。但當股市高度依賴少數AI相關企業，國際市場一旦調整，台灣也很難置身事外。台灣企業更應該把握機會，將AI從出口訂單轉化為本身的競爭能力。傳統製造業、中小企業、醫療與服務業，都需要透過AI改善流程、降低成本、創造新的商業價值。只有硬體供應鏈繁榮，整體經濟的受益仍然有限。

AI未來十年的發展仍然值得期待，但投資市場可能已經提前反映太多美好的想像。投資人現在需要分辨，哪些企業擁有穩定的客戶收入，哪些依靠不斷融資維持擴張，哪些只是搭上AI題材推高股價。

輝達仍然可能是AI時代最重要的企業之一，但它投資客戶、協助建立市場的策略，也提醒我們注意產業內部的資金循環。如果停止外部資金挹注，需求還能維持多少，將是衡量AI產業健康程度的重要指標。

股市下跌未必代表AI泡沫已經破裂，也可能是市場終於開始認真計算成本，對長期發展而言，這樣的修正未必是壞事。

十九世紀的鐵路建設曾讓無數投資人破產，鐵路卻留下來，成為現代經濟的重要基礎，AI很可能走上類似道路。多年以後，人們或許會感謝今天投入巨資建設AI運算基礎設施的企業，但那些企業的股東，未必都能分享最後的成果。