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聯合報黑白集／進步價值只是免洗筷

聯合報／ 聯合報黑白集

陸軍二○六旅發生女中尉疑似因適應不良及遭霸凌而墜樓，事發超過一個月，不僅真相不明，昔日曾擔任洪仲丘案辯護律師的國防部長顧立雄，還與關心此案的藍委互槓，讓網友狠批「屠龍者終成惡龍」。不只是軍中人權，民進黨過去在野時期高舉的環保、勞工及人權等進步價值，過去十年也已被一一「卸妝」，證明這些價值不過是民進黨用來攻擊政敵的工具，從來不是真正的信仰。

民進黨在野時期，標舉許多正義口號，積極對抗當時執政的國民黨，藉此獲得許多年輕人的支持，一步步取得執政權。然而，民進黨過去所倡議的價值，等到執政後，卻又變了樣。

最典型的例子，就是民進黨以環保之名反核，上台後卻又讓大片光電板破壞山河水土，甚至砍樹毀林，造成國土殘破不堪；在野時說要與勞工站在一起，執政後，勞工成了「最軟的一塊」，面對包括恢復五天假在內的勞工相關政策，卻又投下反對票；洪仲丘案發生時，民進黨高喊軍中人權、要求政府道歉，如今執政卻傲慢回嗆，也難怪民進黨遭譏過去是「看不過去」，如今卻是「看，不過去」。

有人說，民進黨早已忘了洪仲丘，但事實上，民進黨不是忘了，而是環保、勞工、人權這些價值，對他們而言只是免洗筷，需要時才拿來用，從來沒有真正放在心上。

社論 顧立雄 民進黨

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