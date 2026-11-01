AI紅利應轉國力 勿淪為發錢競賽

10月27日，行政院長卓榮泰赴立法院報告2027年度中央政府總預算，普發現金再度成為朝野攻防焦點。聯合報系資料照

10月27日，行政院長卓榮泰赴立法院報告2027年度中央政府總預算，普發現金再度成為朝野攻防焦點。國民黨立委賴士葆主張，刪減追加預算中的4,000多億元，就有財源普發每人20,000元；卓榮泰反駁，不能把政府原本應做的事全部刪掉換現金。這場爭議已從發10,000或20,000元，演變成國家財政應如何分配的選擇。

行政院編列2027年度歲入歲出各3兆9,266億元，宣稱達成實質零舉債，其中2,357億元用於普發每人10,000元。國民黨團提出特別條例要求加碼，10月16日已在立法院逕付二讀、交付協商。眼看選舉將近，政治人物競相喊價容易，說清楚錢從哪裡來、犧牲哪些建設，卻困難得多。

先看財源。支持加碼者認為，AI帶動出口、企業獲利與稅收成長，政府理應還稅於民，並以今年可能超徵逾1兆元為依據。但超徵是實際稅收高於預算數，不代表每一元都可自由支配，更不等於政府握有同額現金盈餘。稅收尚未結算，就把預估數字當成確定財源，既忽略景氣波動，也混淆預算與決算。

以約2,320萬人估算，每人20,000元約需4,640億元，比10,000元方案增加約2,300億元。即使今年稅收確實大增，也須檢視既有法定支出、追加預算、債務償還及未來承諾。主張刪減追加預算者，更應逐項指出刪除哪些計畫，讓全民判斷值不值得。

財政部8月公布，明年度預算編列債務還本1,790億元，同額舉債，因此稱為「實質零舉債」，並預估年底中央政府一年以上公共債務比率為23.4%。這顯示財政尚有調度空間，卻不能推論可以無限制加碼。總預算之外還有特別預算，債務負擔不能只看單一年度的漂亮數字。

再看經濟時機，中央銀行9月上修今年經濟成長率預測至11.48%，AI需求旺盛帶動出口與投資，但中東局勢推升能源成本，國際金融市場仍有不確定性。此時大規模普發可能刺激部分民間消費，對物價的影響則取決於民眾儲蓄比例、供給能力與市場競爭，不能斷言一定引發通膨，但也並非毫無代價。

普發現金的政治吸引力，在於人人有感、發放迅速，但相同金額給高所得家庭與弱勢家庭，對生活改善的效果不同。若目的是紓解物價壓力，精準補助低所得者、育兒家庭及有迫切需求者，通常更能集中資源。若目的是分享成長，則必須交代這種分享是否公平，以及會不會成為每逢選舉前的固定期待。

尤其今年度追加預算案達6,076億元，涉及社福津貼、軍公教待遇、能源價格補貼與國營事業財務。這些項目當然可以審查，也應嚴格檢驗效益，但不能只為湊出普發金額就整包刪除。國防、能源韌性、少子化、長照與教育，同樣需要持續投入，並不會因為人民領到一次現金就自動解決。

更值得關注的是AI紅利如何轉成國力，台灣在半導體與AI伺服器供應鏈占有優勢，但電網容量、人才培育、產業轉型及資安防護都需要長期投資。讓中小企業真正用得起AI、讓學校培養能與AI協作的人才、讓醫療與公共服務提升效率，才有機會把少數產業的亮眼成績，擴散為全民長期受益的生產力。

程序同樣不能忽視。普發10,000元已列入明年度總預算，行政院曾提出在預算及時完成審議的前提下，爭取農曆年前開始入帳。加碼特別條例則另有立法與財源爭議，憲法第70條對立法院增加行政院預算支出設有限制，特別條例也不該成為迴避財政審查的捷徑。朝野若讓預算審議長期僵持，拖累的將是整體公共服務。

政府有責任把帳攤開，公布稅收估計與實收差距、各方案對債務和既有支出的影響，並說明發放時程及物價評估。在野黨若認為20,000元更合理，也應提出可核實的財源與完整支出替代方案。人民有權分享經濟成果，更有權知道自己今天領到的錢，是否換來明天更高的公共成本。

「AI紅利全民共享」不能停留在發錢口號，一次性現金可以帶來短暫滿足，但穩健財政、普及AI應用與長期公共投資，才能讓經濟成長持續惠及下一代。選舉終究會結束，國家的帳卻要年年算下去。