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聯合報黑白集／共諜的顏色

聯合報／ 黑白集

曾任<a href='/search/tagging/2/國安' rel='國安' data-rel='/2/103573' class='tag'><strong>國安</strong></a>會秘書長<a href='/search/tagging/2/吳釗燮' rel='吳釗燮' data-rel='/2/103378' class='tag'><strong>吳釗燮</strong></a>機要何仁傑（中）、<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉<a href='/search/tagging/2/共諜' rel='共諜' data-rel='/2/125313' class='tag'><strong>共諜</strong></a>案。 聯合報系資料照
曾任國安會秘書長吳釗燮機要何仁傑（中）、民進黨前黨工黃取榮（左）、民進黨民主學院前副主任邱世元（右）涉共諜案。 聯合報系資料照

民進黨四個幕僚黨工所涉共諜案，經兩年偵審，近日再度大逆轉。最高法院將二審對四人「三輕判一無罪」的判決全部撤銷，全部發回更審。理由是：二審對「國家機密」的定義錯誤，調查嚴重未盡，導致法律適用不當。

四個月前，二審對這四人作出「一人無罪、三人減刑」判決，曾引發社會譁然。當時，「綠色是原諒的顏色」之譏不絕。民眾認為，不論什麼犯罪，只要屬性為「綠色」，司法下手必然輕三分。但民進黨口口聲聲高呼「國家安全」，面對這類計價提供情資的共諜案，也能看顏色辦案嗎？

其中最受爭議的，莫過於吳釗燮在外長任內的秘書何仁傑。他一審被判八年兩個月，到了二審，卻以他只是組頭用來包裝情報等級的「人頭」，且其情資混雜太多公開新聞稿，將他改判無罪。如此突兀的法律認定，當然引發批評。如果是「藍色」或「白色」的共諜，也能受到這樣的「優待」嗎？

但這下好了，三審的法律審又推翻二審判決，直接打臉二審對國家機密與法律的認定錯誤百出，得全部重來。綠營拍掌叫好，稱情資犯罪的「灰色地帶」相當狡猾，是必須堵實的角落，可見「國安十法」有其必要。在野黨則認為，這證明現行法制把關機制完備，國安十法根本畫蛇添足。

司法若無法超越顏色，國安充其量就是高級的政治玩具吧！

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聯合報黑白集／共諜的顏色

民進黨四個幕僚黨工所涉共諜案，經兩年偵審，近日再度大逆轉。最高法院將二審對四人「三輕判一無罪」的判決全部撤銷，全部發回更審。理由是：二審對「國家機密」的定義錯誤，調查嚴重未盡，導致法律適用不當。

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