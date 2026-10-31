經濟日報社論／從製造AI到用AI製造

談到中美AI競爭，市場最常問的是：中國的AI晶片何時能追上美國？但另一場可能影響更廣泛的競爭，其實正在製造業發生。 路透

談到中美AI競爭，市場最常問的是：中國的AI晶片何時能追上美國？但另一場可能影響更廣泛的競爭，其實正在製造業發生。國際貨幣基金今年的一篇分析指出，中國過去由房地產與基礎建設投資帶動的成長引擎正在減弱，新科技、綠色產業與數位化則逐漸成為新的成長動能。中國龐大的市場與密集的製造業聚落，也有利於新技術快速測試、應用與商業化。

目前中國在最高階AI技術仍有明顯限制。中國缺乏台積電最先進的製程能力，在最先進晶片的自主供應與大規模算力部署上仍面臨限制，但硬體條件的差距，並不必然等同於模型表現或產業應用的差距。如果比較最先進AI晶片與大型模型的訓練能力，中國與美國仍有一段距離。但另一個更值得注意的問題是：中國是否一定要擁有最先進的AI，才能從AI取得經濟效益？

訓練最前沿的大型模型需要最先進的圖形處理器（GPU），但製造業利用AI進行產品設計、品質檢測、生產排程、設備維護、庫存與供應鏈管理，未必都需要最先進的晶片。對一家工廠而言，真正重要的不是使用的AI模型排名世界第幾，而是導入之後能不能提高良率、縮短交貨時間、降低庫存與生產成本。

根據世界經濟論壇追蹤的全球「燈塔工廠」，AI與數位技術已開始改善部分製造流程。例如海爾洗衣機工廠運用生成式AI、深度學習與工業物聯網後，產量提高37%、交貨效率提高40%，轉換成本降低33%。這類案例不能代表中國製造業的平均水準，但至少說明AI進入製造流程已不只是概念。

中國不一定要把AI晶片出口到全世界，而可以將AI導入汽車、機械、機器人與電子等產業，提高研發與生產效率，再透過產品出口將AI帶來的生產力轉化為國際競爭力。如果AI同時帶動資料中心、電網、機器人與自動化等投資，還可能形成新的成長動能。換言之，AI未必改變中國原有以投資、製造與出口為主的經濟模式，反而可能使這套模式進一步升級。

對台灣而言，上述影響不會平均分布。台積電的先進製程與先進封裝，以及台灣的AI伺服器與高階零組件供應鏈，短中期仍受惠於全球AI投資。中國發展自己的AI體系，目前並不等於能夠取代台灣最先進的半導體供應鏈。至於成熟製程，台灣部分業者原本就已面臨中國擴產與價格競爭。但更值得注意的，可能是AI對製造業競爭力的影響。工具機、一般機械與相關零組件已面臨中國的成本與產能壓力，而印度、東南亞等新興製造市場又是台灣業者重要的成長市場。

當中國企業進一步利用AI縮短設計時間、提高良率、改善庫存與生產排程，即使生產力只是逐步提高，也可能改變台灣與中國企業在第三國市場的競爭。過去中國製造的主要優勢是規模、成本與完整供應鏈；如果AI進一步改善生產效率、品質與交貨速度，競爭就可能從「誰生產得比較便宜」，延伸到「誰生產得更有效率」。

台灣並非缺乏「用AI製造」的能力，半導體、電子與部分高階製造業已經有相當程度的AI應用。真正需要注意的是，這些能力能否更快擴散到機械、工具機、零組件與廣大的中小製造企業。相較之下，中國的優勢在於龐大的製造場域，如果能把具有經濟效益的「夠用AI」從少數領先工廠擴散到更多企業，就可能逐步轉化為整體生產力與出口競爭力。

因此，下一階段製造業的AI競爭，不只在於誰擁有最先進的晶片，也在於誰能以合理成本，讓更多企業真正用上AI。對台灣的產業政策與企業發展而言，除了維持先進半導體與AI硬體優勢，更重要的是把既有的AI製造能力從少數領先產業擴散出去。台灣不能只有「製造AI晶片」的優勢，也要讓更多企業具備「用AI製造」的能力。