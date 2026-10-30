經濟日報社論／Fed利率政策進入短升長降軌道

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）28日會議決定聯邦基金利率維持在3.75-4%不變，但委婉暗示12月可能再次升息。 美聯社

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）28日會議決定聯邦基金利率維持在3.75-4%不變，但委婉暗示12月可能再次升息，兩者都符合各界預期，因此金融市場並未因Fed暫停升息而受到激勵，表現相對淡定。

觀察Fed這次按兵不動的原因，主要有二。

其一，儘管10月公布的9月消費者物價大幅且普遍上升，但Fed在9月中已經提前「預防性」升息1碼，為Fed爭取到更多時間，以便於觀察接下來的通膨動向。

其二，美國即將於下周二（11月3日）舉行國會期中選舉，時機敏感，因此決策官員普遍不願搶在選舉之前再次升息。

但儘管這次不升，Fed已經為12月升息預作鋪墊。首先，會後聲明中將通膨相關的用詞稍做調整，顯示Fed對現行利率能夠抑制通膨的把握已經下降。其次，主席華許也強調不能容忍以「百分之二點幾」作為通膨目標，顯示他抑制通膨的決心。再者，有兩位決策委員投下「異議票」，主張這次就應升息1碼，也顯示Fed內部「鷹派」聲勢不減。基於上述諸多跡象，金融市場預期12月將恢復升息的機率因而升高到85%。

展望美國未來的利率走向，最頭痛的是當前經濟情勢異常複雜。消費支出強勁，但消費者信心軟弱；公債殖利率一度衝到幾十年來高點，但股市照漲不誤；面對能源震撼，但經濟卻加速成長；失業偏低，但薪資卻成長緩慢；某些部門的通膨正在減緩，但其他部門卻急速上升。諸多矛盾現象顯然已超出Fed的掌控，令決策官員們對未來經濟及利率展望意見高度分歧。

目前Fed的主要挑戰在於控制通膨，而非達成充分就業。從2019年底以來，日用雜貨已上漲約30%，電價上漲43%，汽車保險費則上漲近50%。俄烏戰爭及中東戰局更是火上澆油，單單今年柴油價格就上漲約70%，汽油則上漲約50%。此外，進口產品的平均關稅稅率仍處於幾十年來最高水準。

鷹派官員主張Fed必須將利率提高到足以使支出及需求減緩到抑制通膨的水位，但究竟還要升息多少並不確定。鴿派人士則主張慎重，理由是明年通膨可望大幅減緩；升息將帶動公債殖利率上升，將衝擊經濟活動，並傷害低所得家庭與中小企業；由於貨幣政策通常有18個月的時間滯後期，因此現在升息可能在未來造成更大問題。

論及通膨壓力加重，以及Fed可能再度升息的肇因，在於伊朗戰爭導致油價上漲，以及人工智慧（AI）投資熱潮。前者為非經濟因素，戰局如何發展難以逆料；但即便戰爭很快結束，油價也很難快速下降，因為全球原油庫存量已大幅減少，一旦供給面再度發生震撼將難以因應；而且由於安全因素使全球油運體系發生重大轉變，運費急漲，導致石油總成本大幅提高。

至於AI榮景，一方面由於龐大的基礎設施支出，使晶片、電力等相關設備及勞工需求激增；另一方面投資增加促進經濟成長，也帶動股市上漲，拉高家庭財富，並強化消費支出。兩者都使通膨易升難降。同時AI投資激增持續加重美國儲蓄的壓力，約束美國金融體系的融資能力，因而推升利率水準，尤其是短期利率。

但在中長期間，AI榮景推升利率的力道可能下降。預料2027年投資支出的增幅可能小於今年，原因包括AI基礎設施逐步完工，AI業者資金情勢吃緊使支出能力受到約束，以及政治面的反對力量。

如此一來，隨著AI投資榮景觸頂後回降，利率上升的壓力將會反轉。在此同時，由於企業靠AI榮景所產生的獲利消退，股市也可能回檔。這種情況將使經濟成長減緩，屆時Fed將會調降短期利率，而較長期利率也將下降。

因此AI榮景可能會先推升利率，但不大可能再升3碼或更多，因為這將使美國景氣可能大幅下降。不過Fed升息的速度應該加快，否則通膨預期將會脫錨，Fed信譽將再度受損，更難將通膨推向2%目標。因此儘管本周Fed暫停升息，但投資人仍應繫好安全帶。等到AI榮景開始消退，Fed則會大幅降息。