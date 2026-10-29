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聯合報黑白集／黑熊白熊變

聯合報／ 黑白集

2025年4月，罷免徐巧芯團隊舉行記者會宣布，罷免案二階連署突破36000份，並持續向安全目標邁進。圖為<a href='/search/tagging/2/民進黨' rel='民進黨' data-rel='/2/111859' class='tag'><strong>民進黨</strong></a>立委<a href='/search/tagging/2/沈伯洋' rel='沈伯洋' data-rel='/2/220120' class='tag'><strong>沈伯洋</strong></a>（右）與罷免案領銜人曹興誠（中）。 聯合報系資料照
2025年4月，罷免徐巧芯團隊舉行記者會宣布，罷免案二階連署突破36000份，並持續向安全目標邁進。圖為民進黨立委沈伯洋（右）與罷免案領銜人曹興誠（中）。 聯合報系資料照

這次選舉最大的奇蹟，是一隻「黑熊」成功變成了「白熊」。原本戰鬥意志滿滿的沈伯洋，經「洋流」漂洗，改頭換面變成了機智「暖男」。至於「白熊」的暖色能維持多久，就要看他的功力了。

最近，沈伯洋身上的「黑熊」原色就躍躍欲試，幾度復出。蔡康永發表「沒支持過台獨」聲明後，沈伯洋立刻宣稱這時機點是「被決定的」，意指中共介選，要摧毀台灣人民的自主權。在此之前，他也呼籲國民黨共同譴責中共介選，並稱其父的貿易公司遭制裁，就是中共的精準介選。此時的沈伯洋，又露出他認知作戰的本性。

另一方面，綠營的造神行動也沒懈怠。他的黑熊學院「大金主」曹興誠發文，稱許沈伯洋參選保持慈悲、智慧的「菩薩精神」，並形容其洋流支持者就像「媽祖遶境的信徒」，才能產生如此巨大的能量。政治人物被比喻為「媽祖」，大概只有苦行反核的林義雄有此光環；誰料，戰神黑熊這麼快就順利「封聖」！

不可否認，「洋流」是強大的。但它背後的大功臣，恐怕不是提名他的賴清德，也不是擔任其競總主委的蔡英文，而是一大群尋求復仇的青鳥，以及十幾萬條的「洋流」飄帶。這種競選小物，和當年的扁帽、小英的三隻小豬一樣，都是鮮明標示認同的吸睛設計，最能呼朋引伴。藍軍卻不用心，連萊爾校長都斷片了。

社論 黑白集 沈伯洋 黑熊 民進黨 台獨 2026九合一選舉

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