經濟日報社論／當永續成為國安議題—台灣轉型戰略

2026年夏秋之際，全球接連迎來三場重要永續活動。路透

2026年夏秋之際，全球接連迎來三場重要永續活動：聯合國防治荒漠化公約第17次締約方大會（UNCCD COP17）、紐約氣候周（Climate Week NYC 2026），以及生物多樣性公約第17次締約方大會（CBD COP17）。這些國際活動看似分別聚焦土地退化、氣候變遷與生物多樣性，實則共同凸顯當環境議題已影響糧食安全、能源供應、供水穩定及產業競爭力時，永續發展成為關乎經濟安全、社會韌性的國安與國力議題。

過去十年，各國關心的是碳排放量如何下降、企業是否提出淨零承諾；如今永續治理的焦點已從「設定多少目標」轉向「完成多少轉型」。同時，國際社會正逐步形成共識：森林、河川、土壤、濕地與海洋並非經濟發展的附屬品，而是經濟活動得以持續運作的基礎資產，國際主權基金也開始關注企業的營運模式對整體生態系統造成的經濟外溢風險。

未來十年，人工智慧、資料中心及產業電氣化正推升全球電力需求，電力系統必須具備更高的調度彈性。顯見無論是再生能源開發、資料中心用電需求攀升，或是極端氣候造成的缺水風險，台灣正面對跨部門、跨產業、跨區域的複合型挑戰。能源政策影響產業投資，土地利用決定基礎建設布局，水資源設定產業發展上限，濕地、森林與河川生態則提供防洪、涵養水源及調節高溫等功能。

國際研究與企業實務已將這些環境議題視為高科技產業競爭力的重要基礎；歐盟執委會已於2026年9月提出資料中心共同永續評等制度，針對資訊科技設備裝置用電功率達500 kW以上的資料中心，在既有能源與用水資訊申報基礎上，進一步評估資源使用效率、廢熱再利用及用電調度彈性，首批永續評等標籤預計於2027年出爐。

看得出來AI競賽的下一階段，較量的不是只有晶片和算力，還包括能源與水資源效率，以及基礎設施韌性。

面對這些議題，政府更需要扮演整合者的角色，強化跨部會協調、共同目標設定與資訊共享機制。建議可優先從以下兩個面向著手：

首先，強化以數據管理的永續治理架構，建立跨部會整合的氣候與自然風險資訊平台。透過整合土地利用、水資源、生物多樣性、災害風險及產業發展等關鍵資料，形成一致且透明的數據基礎資訊，方得以成為政策制定與資源配置的重要依據。近年政府已積極推動企業永續資訊揭露、數位申報及ESG資料平台建設，未來若能進一步串聯環境、產業、能源與國土治理相關資訊，不僅有助於提升政策協調效率，也能讓重大產業投資、能源開發及基礎建設計畫，在決策初期即同步考量碳排放、用水需求、土地承載及生態影響，使永續真正成為國家治理的一部分；金融市場也依據可驗證數據做出合理的資源配置，引導資金流向真正具備韌性的綠色建設與投資。

其次，公共投資思維必須從災害發生後的補救，轉向事前預防與韌性建設。根據世界經濟論壇2020年發布的研究，全球約44兆美元的經濟價值，中度或高度依賴自然及其生態系服務。無論是電網韌性、水域治理還是都市降溫，本質上都是為降低未來經濟損失的基礎建設，應被視為維持國家競爭力的必要資本支出。政府應思考如何打破「專款專用」的僵硬限制，允許碳費或相關稅收彈性投入跨部會的自然解決方案，如濕地修復與林業復育，以達到減碳與生態雙贏。

面對氣候變遷、自然資源限制與地緣政治風險交織的新時代，各國競爭的關鍵已不只是GDP成長，而是誰能確保能源不中斷、水資源不匱乏、供應鏈不停擺，以及社會維持穩定運作。企業有永續藍圖，國家同樣需要一套涵蓋氣候、自然、人權、公正轉型與產業韌性的永續國安藍圖，台灣才能在全球轉型浪潮中彎道超車。