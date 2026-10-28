經濟日報社論／從產品輸出國邁向磁收人才的科技島

台灣半導體產業近半世紀來逐步發展，將晶片送往全世界。路透

台灣半導體產業近半世紀來逐步發展，將晶片送往全世界。然而，9月下旬美國加州的一場攬才活動，也映照出這座科技島的人才焦慮。國發會主委葉俊顯赴矽谷，於9月25日啟用Talent Taiwan首個海外據點，翌日並參與北美台灣科技年會的就業博覽會。現場包括台積電、聯發科、美光等30多家企業與機構，共同向海外科技人才招手。

當前政府正全力推動AI新十大建設，藍圖不可謂不宏大。然而，檢視這份國家級戰略，卻可發現一個致命的缺口：我們規劃最頂尖的硬體研發與算力基建，卻缺乏吸引「國際頂尖人才」與「海外新創團隊」來台發展的具體制度配套。

表面上，台灣正處於產業歷史的高點：先進製程一枝獨秀，AI伺服器橫掃全球。但產業卻有著共同的焦慮：有單、有資金，卻沒有足夠的開拓型大腦把軟體架構與創新商模做出來。面對少子化與理工人才池見底的現實，單靠本土的人力與培育，絕對不足以支撐AI新十大建設的龐大野心。

台灣產業的護城河，長期建立在精密流程與製造紀律上。然而，隨著AI加速演進為AI Agent與實體智慧，競爭已拉升至定義新計算架構、編寫前沿演算法與建構系統軟體生態。但國內極度缺乏前沿系統架構師、AI模型研究員，以及能帶領跨國軟體團隊、定義新應用場景的國際新創家。

基本上，高端人才與跨國新創的流動，比的是整體生態系與制度的吸引力。當前台灣環境，至少存在三重障礙：一是薪酬、稅負與募資制度。企業須提升薪資及股權報酬的國際競爭力；台灣最高邊際稅率達40%，雖對符合條件的外國特定專業人才提供租稅優惠，仍應綜合薪酬、股權報酬、生活成本及優惠期限，檢視整體稅後吸引力。新創股權彈性、早期投資稅負與外匯規範，亦須檢討。

二是生活與落地門檻。雙語教育供給、國際學校費用、配偶就業與居留便利，都影響舉家遷移；公司開戶、簽證及融資的行政與語言障礙，更可能消磨創業熱情。

三是組織文化。製造業重視精準與防錯，新創需要扁平授權、冒險與試錯。企業若未調整管理方式，海外人才與團隊即使來台，也可能因難以融入而離開。

攬才不能止於金卡與博覽會，必須把稅務、法規、資金、生活與企業文化接起來。否則，再熱鬧的攬才，也可能只是短暫的政策煙火。可從三方向思考：其一，以千億資金結合供應鏈，打造國際新創落地特區。資金不應只支持本土項目，更要連結全球創新。建立跨國共同投資機制，吸引AI與深科技新創設立研發中心或亞洲總部；整合科學園區、半導體及ICT大廠，提供算力補貼、硬體打樣驗證與創業簽證快速通道的一站式服務，讓概念在台灣迅速成為產品。

其二，重構人才租稅與股權激勵。在既有優惠上，針對AI與深科技領域的關鍵專家及新創核心團隊，評估五至八年的優惠期間及稅率設計，並鬆綁跨國員工認股權、技術入股緩課稅等限制，讓企業能以薪資與股權共同競逐人才。

其三，建立跨國研發樞紐與國際友善生活圈。支持指標企業在美、日設立由台灣總部控股的尖端實驗室，連結當地人才與新創，將研究成果回饋台灣供應鏈。讓海外人才留在熟悉的聚落，也能為台灣生態系創造價值。

高科技產業的本質是物理學，商業競爭的本質卻是人才與生態系之爭。當製程推進至2奈米、1.4奈米，物理邊界終將逼近極限；主宰科技制高點的，將是最懂得架構AI、匯聚全球新創、以軟體定義硬體的一方。

綜言之，國發會前進矽谷是極具象徵意義的一步，但AI新十大建設更需要大刀闊斧的制度開放。台灣能否從令人尊敬的世界代工廠，躍升為主導科技未來的人工智慧島，答案不在我們自己能造出多少晶片，而在能否以開放、包容且前瞻的體制，讓全球最頂尖的大腦與最具潛力的新創團隊，在台灣找到值得投入的未來。