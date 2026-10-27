聯合報黑白集／誰怕張凌赫？

在《逐玉》裡飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫，近日申請來台遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第十八屆海峽論壇大會。 聯合報系資料照

以古裝劇「逐玉」中「武安侯謝征」角色走紅，在台灣有許多粉絲的陸星張凌赫，申請來台辦見面會，卻遭陸委會以其「配合統戰」、「政治言論」和「活動內容不明確」否准。

但半年前，針對張凌赫在微博「中國台灣省」發文，陸委會副主委梁文傑還說，「不會因為這些貼文，就判斷他不能來台」；如今梁文傑改口，說是因為看到他在海峽論壇發言是「主動配合」。這種動機論罪法，不就是獨裁政權慣用伎倆？

民進黨政府對台灣藝人在大陸發言逐字檢視，動輒指控其配合統戰；如今連大陸藝人言論，也要政治審查。莫非陸委會期待大陸藝人說「台灣主權獨立」，才會同意他們來台？簡直莫名其妙。

美國流行天王「火星人布魯諾」前年到高雄開唱，演唱會結束後，將ＩＧ「謝謝台灣」發文改成「謝謝高雄」，並在微博用簡體字寫「謝謝中國台灣」。當時梁文傑還呼籲「陸方不必政治干擾，給藝人自由空間」；如今證明陸委會不但雙標，也很會政治干擾。

但陸委會是因政治因素，才不讓張凌赫來台嗎？恐不盡然。事實應是民進黨懼怕張凌赫高人氣在台引起旋風，不利綠營「反中認知作戰」吧。從內政部驅逐開玩笑「拿下」賴清德總統的陸生出境，到陸委會否准張凌赫來台，民進黨的格局與膽量，就是這樣了。