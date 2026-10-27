聽新聞
0:00 / 0:00

聯合報黑白集／誰怕張凌赫？

聯合報／ 黑白集

在《逐玉》裡飾演「武安侯」的大陸男星<a href='/search/tagging/2/張凌赫' rel='張凌赫' data-rel='/2/253887' class='tag'><strong>張凌赫</strong></a>，近日申請來台遭<a href='/search/tagging/2/陸委會' rel='陸委會' data-rel='/2/104793' class='tag'><strong>陸委會</strong></a>拒絕。圖為張凌赫6月現身第十八屆海峽論壇大會。 聯合報系資料照
在《逐玉》裡飾演「武安侯」的大陸男星張凌赫，近日申請來台遭陸委會拒絕。圖為張凌赫6月現身第十八屆海峽論壇大會。 聯合報系資料照

以古裝劇「逐玉」中「武安侯謝征」角色走紅，在台灣有許多粉絲的陸星張凌赫，申請來台辦見面會，卻遭陸委會以其「配合統戰」、「政治言論」和「活動內容不明確」否准。

但半年前，針對張凌赫在微博「中國台灣省」發文，陸委會副主委梁文傑還說，「不會因為這些貼文，就判斷他不能來台」；如今梁文傑改口，說是因為看到他在海峽論壇發言是「主動配合」。這種動機論罪法，不就是獨裁政權慣用伎倆？

民進黨政府對台灣藝人在大陸發言逐字檢視，動輒指控其配合統戰；如今連大陸藝人言論，也要政治審查。莫非陸委會期待大陸藝人說「台灣主權獨立」，才會同意他們來台？簡直莫名其妙。

美國流行天王「火星人布魯諾」前年到高雄開唱，演唱會結束後，將ＩＧ「謝謝台灣」發文改成「謝謝高雄」，並在微博用簡體字寫「謝謝中國台灣」。當時梁文傑還呼籲「陸方不必政治干擾，給藝人自由空間」；如今證明陸委會不但雙標，也很會政治干擾。

但陸委會是因政治因素，才不讓張凌赫來台嗎？恐不盡然。事實應是民進黨懼怕張凌赫高人氣在台引起旋風，不利綠營「反中認知作戰」吧。從內政部驅逐開玩笑「拿下」賴清德總統的陸生出境，到陸委會否准張凌赫來台，民進黨的格局與膽量，就是這樣了。

社論 黑白集 張凌赫 梁文傑 陸委會 民進黨 賴政府

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

【即時短評】光復節跟著放假 賴政府卻連罐頭文都懶得發

洪秀柱批台灣少數人「認賊作父」 陸委會：不要貶低自己國家

影／沈伯洋稱蔡康永被決定發文時間 批陸干預台灣自主

【專家之眼】恐慌行銷？陸委會「赴陸週報」的統計迷思

相關新聞

聯合報社論／滿朝盡是徐佳青，傲慢已成賴政府DNA

月初才因多起爭議事件下台的僑委會前委員長徐佳青，在僑委會為僑胞舉辦的惜別晚宴，以女主角之姿接受全場慶生及歌功頌德，引起社會譁然。而僑委會日前也才因立院報告「無字天書」風波招致撻伐，這種毫不在乎外界觀感的作法，只有「傲慢」二字可形容。然而，徐佳青乃至於僑委會，亦不過是賴政府的縮影，滿朝盡是徐佳青，才是當今政治風氣敗壞的癥結。

聯合報黑白集／誰怕張凌赫？

以古裝劇「逐玉」中「武安侯謝征」角色走紅，在台灣有許多粉絲的陸星張凌赫，申請來台辦見面會，卻遭陸委會以其「配合統戰」、「政治言論」和「活動內容不明確」否准。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。