經濟日報社論／中央補助弱勢老人健保 合理更合憲

立法院院會日前表決通過「老人福利法」，引發輿論熱議。記者潘俊宏／攝影 潘俊宏

在野黨修正「老人福利法」（簡稱老福法）第22條，旨在針對老人或其法定扶養義務人（扶老者）就老人參加全民健保之保費、部分負擔或保險給付未涵蓋之醫療費用無力負擔者，由地方政府應予補助，改為中央的衛福部全額補助，並將「無力負擔者」改為「經稅捐機關核定其最近一年綜合所得總額未達申報標準，或綜所稅稅率級距未達20%者」，明確定義「弱勢」並繼續「排富」。

10月16日立院通過該修正案後，有人簡化稱為「老人免繳健保費」，誤導社會大眾，老福法和健保法的主管機關認為，修法背離健保的「互助互利、量能付費」原則，恐加重年輕世代負擔、壓縮健保總額成長，排擠其他社福預算，質疑未來有更多「違章建築」干擾健保。此說法是否正確允當，可從事實面和道理面予以釐清。

論事實，排富條款是援引所得稅法針對長照及房租扣除的「排富」標準，限定「弱勢」的老人或其法定扶老者才得政府的補助，絕非「所有老人」都免健保費。且弱勢者的保費從未免除，是從地方政府代繳，改為由財力較佳的中央政府（衛福部）代繳給健保署。因此健保的「一般保費」收入一毛未減，「補充保費」也是照樣向弱勢課徵，毫不影響健保財務，怎會壓縮健保空間？除非衛福部有意修改健保法，調高工作世代的保費，老福法修正怎會轉嫁或加重年輕世代的保費負擔？相反地，因轉由財力較佳的中央代繳保費，「弱勢年輕世代」反而減輕更多扶老的健保等負擔，衛福部實該用心體會此一優點。

再講道理，老福法22條針對經濟、健康雙重弱勢的老人，或其法定扶老者的弱勢，由政府從經濟相對優勢者繳的稅款中，幫弱勢代繳，使其維持健保資格，就是出於「互助互利、量能付費」原則；修法參考財政部的排富標準，並未擴及優勢者，仍符上述原則。除非衛福部認為財政部的弱勢標準有問題或原條文由地方補助就是「違章建築」，否則僅改為財政能力較佳的衛福部補助，怎麼突變成干擾健保的違章建築？

因此，若中央足額代繳，健保的「一般保費」收入不會因此減少；「補充保費」除依法免扣取者外，也仍依現行規定計收。

不過，保費收入不減，不代表政府沒有新增財政負擔。中央仍應交代財源，並確保不排擠既有健保及社福支出。至於年輕世代的負擔，修法本身並未直接調高其健保費，部分扶養長輩的家庭也可因此減輕支出；整體影響則須視財源安排而定。

何況，現行弱老健保保費的補助，受限於各地方政府財政能力的貧富差距，補助條件、門檻、金額因地而異，以致財政弱勢縣市的弱老或扶老者，反獲較少的應有補助，不但與「老人平權」目標背道而馳，還因地域而有差別待遇，有違老福法「維護老人尊嚴與健康」的法旨，更牴觸憲法第7條平等權的保障。

財政理論支持由中央政府承擔「所得重分配」的政策任務，才能避免地方政府執行會衍生的「富人出走、窮人湧入」副作用，也凸顯老福法第22條當初強制地方補助並不合理，更違反憲法第十章中央與地方權限之劃分，因全民健保屬全國一致之事務，應由中央立法並執行，也就是負擔相關支出。此次在野黨修法，改由中央補助，就是「量能補助」的一大進步，回歸憲法、老福法「全國一致，達成弱勢老人平權」、「人民之老弱無力生活...國家（即中央）應予以適當之扶助與救濟」的初衷。

再說，修法讓衛福部支出年增約390億，占明年總預算3.9兆多的1%，對中央影響微不足道。且中央稅收連年巨幅成長，證交稅今年可望超過7,000億。反而是政府編列6,076億的追加預算，耗盡賸餘而轉為赤字，還要舉債2,100億，這才是令人擔心的「違章建築」。

最後，行政院若認為排富標準過高，應和在野立委協商如何調整，或提出覆議，讓老福法的修正更臻完美，才是合理又合憲的最佳解方。