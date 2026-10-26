經濟日報社論／海外園區布局 別讓傳產業缺席

台灣正嘗試將科學園區的聚落發展經驗推向海外。記者邱馨儀／攝影

台灣正嘗試將科學園區的聚落發展經驗推向海外。由電電公會主導、政府支持的海外科技園區，正朝美國、墨西哥、波蘭與印度等四國推進，並評估將菲律賓納入布局。其中，波蘭園區規劃落腳下西里西亞省米恩基尼亞，墨西哥則曾評估索諾拉州，各地進度不一。

方向值得肯定，但一道正在成形的結構性缺口，必須盡快補上：政策應積極鼓勵傳統產業進駐。目前公開的招商重點，以AI、電動車、資通訊及相關科技應用為主，如何讓傳統產業及其供應鏈共同參與，仍值得政策積極規劃。

台灣的科學園區過去因土地狹小、交通便利，與傳產聯繫成本極低；到了海外，園區代表台灣，理應海納百川、涵蓋所有產業，讓台灣隊一起打國際盃。鋼鐵、水泥、手工具、螺絲扣件、汽車五金若不在名單上，海外版圖就會複製國內的K型結構。

傳產業此刻的處境，容不得政策慢慢來。以扣件業為例，這個年產值逾1,600億元、九成七外銷、平均毛利率僅一成五的產業，正遭遇史無前例的夾殺。工具機同樣嚴峻，在日圓大貶、中國低價搶市之下，近三年出口累計下滑三成四，去年全年僅20億美元、創金融海嘯以來新低。

傳產的困境不是不夠努力，而是賽場傾斜——對手拿補貼、關稅比人高、匯率比人硬。

正因如此，我們更該把這些園區看成是協助產業「立足台灣、布局全球」：這不是幾塊海外工業地，而應是產業關鍵鑰匙，每一把都對著一道困住傳產的高牆。美國園區，是翻越關稅牆的直達梯——就地生產，高牆瞬間變成護城牆，何況美國正掀起史上最大的AI資料中心與晶圓廠建設潮，鋼構、機電、扣件等需求就在園區隔壁。墨西哥園區，是北美汽車供應鏈的近岸跳板，業者可藉美墨加協定的原產地優勢就地供應車廠。波蘭園區，是歐盟市場的門票、也是低碳加值產品的最佳前線。印度園區，對的是全球成長最快的基建與製造市場。菲律賓園區，更可能成為傳產發揮的大本營：美日菲共推的呂宋經濟走廊串起蘇比克、克拉克與八打雁，鐵路、港口、電網的建設周期就是水泥與鋼鐵的就地市場；台商深耕東南亞數十年、熟門熟路，落地即取得非紅供應鏈資格。

地點對了，進駐的方式至少有三條路。其一是團體戰：本就打進半導體與AI供應鏈的業者，隨錨定大廠就地續打。其二是建設財：園區要整地、廠房要興建，鋼構、水泥、扣件與廠務設備的需求，在電子產線量產之前就先落地——傳產不是被招商的配角，而是園區成形的第一波。其三是貼近市場、彈性因應：藉台灣高科技廠商的在地連結就近落腳，傳產得以與客戶直接對話，憑一貫的韌性與彈性，很快就能調整品項、找到利基。出海從來不只是搬產能，更是搬到需求旁邊。

國際經驗顯示，龍頭企業的海外布局，若搭配供應商組織與輔導機制，有助形成產業聚落。豐田早在1982年就在泰國成立協力會；三星則透過供應商培育，擴大越南本地企業參與其供應鏈的規模。兩者雖然模式不同，都說明供應鏈的形成需要長期經營。

政府不該放任最大的出海艦隊只載AI、半導體，既然經濟部是園區的政策推動者，傳產進駐占比就該是經濟部的KPI。具體有三：每座園區保留一定比例的傳產供應鏈專區，招商採「一加N」聚落模式，由錨定大廠攜四到十家中小供應商整批進駐；把鋼鐵、水泥、螺絲、手工具、車輛零組件公會納入園區規劃的正式席位；國家融資保證機制以分艙專款延伸至海外園區，讓中小企業憑錨定廠訂單整批取得保證。

台灣海外園區要成就的，不該只是電子業的全球分身，而應是台灣完整產業生態系的世界布局。衡量成敗的尺，不是簽幾份備忘錄，而是一個簡單的數字：海外園區裡，有幾家傳統產業。這個數字，就是經濟部的KPI，也是台灣產業均衡最誠實的成績單。