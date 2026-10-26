聯合報黑白集／徐佳青案還辦得下去？

115年僑務委員會議22日晚間舉行惜別晚宴，已卸任的徐佳青（右三）也出席活動並上台敬酒。圖／取自僑委會官網 陳俊智

才遭爆一家三口「寄生僑委會」爭議而請辭的前委員長徐佳青，短短半個月就「滿血復活」，僑委會更遭爆將原為歸國僑胞舉辦的晚宴，變成徐佳青的壽宴兼平反大會，代理委員長李姸慧指相關爭議是被抹黑及選舉操作。長官都定調了，僑委會的內部調查還查得下去嗎？

其實，對卸任首長表達感謝與送別，並無不可。問題是，徐佳青是因涉及多起公器私用爭議才下台，調查尚未出爐，僑委會卻不顧外界觀感，將她迎回擔任上賓，不僅播放回顧其任內「佳績」的影片，李姸慧還稱先前爭議都是選舉抹黑。最可笑的是，僑委會新聞稿還稱，李姸慧並未參與或主導徐案調查，但首長都已公開表達「心證」，底下還敢做出相左的調查結果嗎？

李姸慧的爭議也不遑多讓。她曾任新竹市議員，與丈夫名下土地合計超過五百筆，曾兩度因財產申報不實遭監院裁罰，其中一次更被依《公職人員財產申報法》相關規定罰鍰三百萬元，為該罰則最高額罰鍰，可見情節之嚴重。諷刺的是，前年李姸慧任民進黨發言人時，還曾舉行記者會質疑當時正參選總統的柯文哲炒地皮，結果當場遭媒體「洗臉」，難堪至極。

李姸慧上任半個月，就接連爆出立院報告書「無字天書」及徐佳青壽宴爭議，只能說，僑委會「提款機」走了一台，又來一台。